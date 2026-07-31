Haos u Seuti: Tramp uputio teške optužbe Španiji

VAŠINGTON - Američki predsjednik Donald Tramp uputio je oštre kritike na račun španskog premijera Pedra Sančeza zbog migrantske krize u španskoj enklavi Seuta, nakon što je u proteklih nekoliko dana desetine hiljada migranata iz Maroka prešlo granicu prema toj teritoriji.

Tramp je na sjednici vlade poručio da prizori iz Seute "izgledaju kao invazija jedne države", upozoravajući da bi se sličan scenario mogao dogoditi i Sjedinjenim Američkim Državama ukoliko se, kako je rekao, ne nastavi čvrsta politika zaštite granica.

Vašington optužio vladu Pedra Sančeza

Američki Stejt department saopštio je da je za nastalu situaciju odgovorna politika španske vlade, ocijenivši da je masovna ilegalna migracija posljedica odluka koje su, prema njihovom stavu, olakšale ulazak migranata u Evropu.

Potpredsjednik SAD Džej Di Vens poručio je da su događaji u Seuti upozorenje na posljedice "politike otvorenih granica", dok je Ministarstvo za unutrašnju bezbjednost SAD saopštilo da do krize, po njihovom mišljenju, ne bi došlo da Španija vodi strožu migracionu politiku.

Kriza izazvala političke potrese u Evropi

Migrantski talas u Seuti prerastao je u veliko evropsko političko pitanje, pa su pojedine države najavile pooštravanje kontrola na granicama, dok su se ponovo otvorile rasprave o funkcionisanju šengenskog prostora i zajedničkoj migracionoj politici Evropske unije.

Španske vlasti rasporedile su dodatne vojne i policijske snage kako bi stabilizovale situaciju, dok je premijer Pedro Sančez za krizu optužio krijumčarske mreže i dezinformacije koje su, prema njegovim riječima, podstakle masovni dolazak migranata.

U raspravu se uključio i Ilon Mask, koji je na društvenim mrežama objavio snimke iz Seute uz komentar da situacija u Španiji izgleda haotično, a potom ih uporedio s migrantskom krizom na granici SAD iz vremena administracije Džoa Bajdena, navodi "Politico".