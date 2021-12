Incidenti i privođenja na protestima u Beču: Policija koristila biber sprej

BEČ - U centru Beča danas poslije podne održavaju se brojni protesti protivnika korona mjera i obavezne vakcinacije, zbog kojih su zatvorene za saobraćaj mnoge ulice.

Prema policiji, u demonstracijama učestvuje više od 10.000 demonstranata, koji šetaju centralnom ulicom Ringom.

Policija ukazuje da je već bilo više privođenja zbog pružanja otpora prema izvršnim organima.

NOW - Austria: Large protest against compulsory vaccination and Covid restrictions in Vienna. @disclosetv pic.twitter.com/YnlOybYFpK

Atmosfera na protestima je veoma napeta i stalno dolazi do čarki sa policijom.

Protestno poslije podne počelo je skupom ljevičara koji su demonstrirali protiv pružanja mogućnosti neonacistima da učešćem u antikorona protestima relavitizuju holokaust i šire svoje ideje.

I na tom skupu došlo je do guranja sa policijom i bacanja predmeta na čuvare reda, koji su pokušavali da učesnike preusmjeravaju kako ne bi došli u kontakt sa drugim povorkama.

Policija je bila prisiljena da koristi biber sprej.

Takođe i dio učesnika demonstracija protiv korona mjera bacao je razne predmete na policiju, koja je uspostavila kontrolu nad situacijom upotrebom policijskih pasa i kordonima.

Vienna, Austria - Police try and block the demonstration but the people stand together and break the lines pic.twitter.com/8FpxXVCINb