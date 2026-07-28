Iz Ankare stigla vijest koja će odjeknuti svijetom

ANKARA - Irački premijer Ali al-Zaidi izjavio je da je Irak spreman da Turskoj isporučuje do milion barela nafte dnevno, ističući da dvije zemlje žele dodatno produbiti saradnju u energetskom sektoru.

Govoreći na zajedničkoj konferenciji za novinare u Ankari nakon sastanka s turskim predsjednikom Redžepom Tajipom Erdoganom, Al-Zaidi je potvrdio tu mogućnost nakon što je Erdogan naveo da bi Irak mogao obezbijediti upravo takvu količinu nafte za tursko tržište.

Jačanje strateškog partnerstva

Al-Zaidi je naglasio da njegova posjeta Ankari nije samo protokolarna, već predstavlja potvrdu jačanja odnosa između dvije susjedne zemlje, koji traju vijekovima.

On je istakao da Bagdad i Ankara žele proširiti saradnju u oblastima energetike, saobraćaja, obrazovanja, upravljanja vodnim resursima i realizacije velikog infrastrukturnog projekta "Razvojni put" (Development Road).

Prema njegovim riječima, cilj je izgradnja snažnog ekonomskog partnerstva koje će donijeti korist objema državama.

"Treća rijeka" kao simbol ekonomskog razvoja

Govoreći o projektu "Razvojni put", irački premijer rekao je da će on povezati Persijski zaliv s evropskim i svjetskim tržištima preko teritorije Iraka i Turske, čime bi dvije zemlje postale važan tranzitni koridor za robu i energente.

"Geografija nam je podarila dvije rijeke, a sada želimo i treću - rijeku ekonomije. To je upravo Razvojni put", poručio je Al-Zaidi.

Projekat, vrijedan više milijardi dolara, predviđa izgradnju željezničke pruge, autoputeva i logističke infrastrukture od iračke luke Al Fao do turske granice, a obje vlade smatraju ga jednim od najvažnijih razvojnih poduhvata u regionu u narednim godinama, navodi "Anadolija".