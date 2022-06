Koliko ljudi ide sa Putinom u toalet

O malo kom zvaničniku se piše kao što se je to o ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, posebno o njegovom fizičkom i mentalnom zdravlju.

Ruski predsjednik Vladimir Putin navodno putuje u inostranstvo s timom tjelohranitelja koji skuplja njegov izmet i mokraću u kovčeg koji se nosi sve do Moskve, a sve iz straha da bi to moglo da otkrije previše o njegovom zdravlju, piše Hindustan Tajms.

Prema članku, koji su dva ugledna novinara prvi put objavila u francuskom časopisu Paris Match, ovaj tim od oko šest ili sedam pripadnika sigurnosnog osoblja Ruske Federalne službe zaštite (FPS) odgovoran je za pratnju ruskog predsjednika do toaleta tokom njegovih putovanja, a zatim i za skupljanje izmeta u poseban kovčeg, kako bi zaštitili curenje bilo kakve "tajne" o Putinovom zdravstvenom stanju.

So I’m counting 6 people accompanying Vladimir Putin to the toilet... pic.twitter.com/BjG5N5IpDR