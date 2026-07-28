Lažni vodoinstalateri "ojadili" austrijske penzionere, jedan uhapšen u BiH

BEČ – Grupa državljana Srbije pojavila se danas Okružnim sudom u Beču gdje im se sudilo za brutalne upade u austrijske domove, predstavljajući se lažno kao vodoinstalateri.

Navodno, “idejni tvorac” ovog plana je uhapšen po evropskoj potjernici i već se nalazi u zatvoru u BiH.

Od svih žrtava najteže je prošla 88-godišnja penzionerk kojoj su pozvonili su na vrata i pretvarali se da su vodoinstalateri. Ono što se zatim dogodilo je nešto što žena iz Donje Austrije vjerovatno nikada neće zaboraviti: Lažni majstori su je savladali, pretukli – i na kraju je vezali i začepili joj usta u spavaćoj sobi.

Beznačajan plijen

A, kako se danas mogli čuti na sudu, sve to za beznačajnog plijena od 120 evra i mobilnog telefona. Jedan od dvojice počinilaca sada je na optuženičkoj klupi Okružnog suda u Beču: Srbin, star samo 19 godina. Ali nije sam. Zajedno sa još četvoricom muškaraca, planirao je da izvrši još jednu provalu u kuću 8. aprila.

„Nisam vidio tako nespretnu pljačku dugo vremena“, rezimirao je jedan od advokata odbrane, Elmar Kresbah. Navodno, cijeli plan je osmislio upravo počinilac koji se nalazi u zatvoru u BiH:

“On je rekao da zna gdje ima novca. Njegov plan je bio: Taj čovjek ima pare. Mi treba da uđemo i uzmemo ih.“

“Ali, bio je to glup plan“, priznaje 32‑godišnji Srbin, takođe jedan od optuženih.

Isti kao kod 88‑godišnjakinje, počinioci se predstavljaju kao vodoinstalateri i nude jeftino održavanje bojlera. Jedan bi ušao u stan i ostavio vrata odškrinuta. Ostali bi ušli, zastrašili žrtvu i pokupili dragocjenosti. U ovom posljednjem slučaju su naišli na bečkog penzionera koji je uporno zatvarao vrata i ostali su praznih ruku.

Presude

Optuženi su osuđeni na zatvorske kazne koje se od dvije i po do sedam godina. Najstroža kazna izrečena je 19‑godišnjaku koji je napao staricu iz Donje Austrije. Presude još nisu pravosnažne.