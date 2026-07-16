Liban pred novom krizom: Hezbolah ne mijenja kurs

BEJRUT - ​Uprkos oštrom protivljenju takozvanom Vašingtonskom okvirnom sporazumu, ministri Hezbolaha i pokreta Amal neće napustiti libansku vladu premijera Navafa Salama, jer smatraju da bi time izgubili mogućnost da utiču na njegovu primjenu.

Analitičari ocjenjuju da u složenom konfesionalnom političkom sistemu Libana ostanak u izvršnoj vlasti omogućava ovim pokretima da usporavaju ili blokiraju sprovođenje odluka kroz proceduralne mehanizme.

Umjesto da prepuste njihovim političkim protivnicima potpunu kontrolu nad procesom.

Opozicija iznutra umjesto napuštanja vlasti

Sporazum, koji je potpisan u Vašingtonu uz međunarodno posredovanje, predviđa niz mjera koje uključuju raspoređivanje Libanske vojske u pojedinim područjima, mehanizme za nadzor razoružavanja i jačanje državnih bezbjednosnih institucija.

Predsjednik parlamenta Nabih Beri, lider pokreta Amal, sporazum je ranije nazvao "podsticanjem građanskog rata", dok je Hezbolah saopštio da je dokument za njih "ništavan i bez pravnog dejstva".

Ipak, uprkos takvim porukama, njihovi ministri nisu podnijeli ostavke.

Strateški potez, a ne promjena stava

Politički analitičari smatraju da Hezbolah i Amal ostankom u vladi nastoje zadržati pravo veta, pristup državnim institucijama i kontrolu nad resorima važnim za šiitsku zajednicu, posebno u trenutku kada se Liban suočava s posljedicama rata s Izraelom i velikom humanitarnom krizom.

Ocenjuje se da bi izlazak iz vlade značio gubitak političkog uticaja i mogućnosti da iznutra uspore ili onemoguće sprovođenje sporazuma.

Zbog toga se očekuje da će naredni mjeseci biti obilježeni administrativnim odlaganjima i političkim tenzijama, dok će sudbina Vašingtonskog sporazuma u velikoj mjeri zavisiti upravo od odnosa unutar libanske vlade, navodi "MiddleEastMonitor".