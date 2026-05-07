Ljekari mu uklonili 30 odsto falusa da ga spasu

​INVERNES - Britanac Alister Munro (49) iz Invernesa odlučio je javno govoriti o svojoj borbi s rijetkim oblikom raka penisa nakon što mu je tokom komplikovane operacije uklonjeno oko 30 odsto polnog organa kako bi mu ljekari spasili život.

Njegova priča biće prikazana u BBC-jevoj dokumentarnoj seriji "Surgeons: At The Edge of Life", a Munro kaže da je pristao na snimanje kako bi podigao svijest o muškim karcinomima i ohrabrio druge muškarce da se na vrijeme jave ljekaru.

Sve je počelo kada je primijetio malu kvržicu na glavi penisa koja je vremenom počela rasti. Iako je odlazak doktoru odgađao oko šest sedmica, ljekari su odmah posumnjali na rak. "Bio sam šokiran kada su mi rekli da vjerovatno imam rak. Nikada ranije nisam ni čuo za ovu vrstu bolesti", rekao je Munro za "BBC Scotland". Tri mjeseca nakon prvih simptoma dijagnostikovan mu je rak penisa, rijetka bolest koja godišnje pogađa oko 700 muškaraca u Velikoj Britaniji.

Teška operacija trajala sedam sati

Snimci BBC-ja prikazuju složenu sedmočasovnu operaciju tokom koje su hirurzi uklonili tumor i dio penisa, kao i limfne čvorove u preponama gdje se rak proširio. Rekonstrukcija je urađena presađivanjem kože sa butine. Međutim, analiza nakon operacije pokazala je da je dio tumora i dalje prisutan, pa je Alister morao na novu operaciju koja je trajala dodatna tri i po sata.

Nakon toga prošao je i mjesec dana radioterapije, a u februaru je dobio vijest da trenutno nema znakova raka. Ipak, zbog komplikacija nakon operacije i zračenja razvio je limfedem, stanje koje izaziva ozbiljno oticanje tkiva, zbog čega trenutno ima problema s mokrenjem i seksualnim životom. Ljekari su ga upozorili da postoji velika vjerovatnoća da se bolest vrati u naredne dvije godine.

Želi upozoriti druge muškarce

Munro kaže da mu je najvažnije bilo da njegova priča pomogne drugim muškarcima koji ignorišu simptome zbog stida ili straha. "Ako neko ima problem, primijeti kvržicu ili krv i zbog ovog dokumentarca odluči otići doktoru, onda je sve imalo smisla", poručio je. Dodao je da simptomi raka penisa često mogu djelovati bezazleno i da se bolest teško prepoznaje u ranoj fazi.

Njegov hirurg, doktor CJ Šukla iz bolnice Western General u Edinburgu, upozorio je da Škotska ima najveću stopu raka penisa u Velikoj Britaniji i da broj slučajeva raste. Kao glavne faktore rizika naveo je pušenje, gojaznost, lošu higijenu i infekciju humanim papiloma virusom (HPV). Prema podacima organizacije Cancer Research UK, većina slučajeva javlja se kod muškaraca starijih od 50 godina, ali bolest može pogoditi bilo koga.

Doktor Šukla ističe da muškarci često predugo čekaju prije odlaska ljekaru, uglavnom zbog neprijatnosti i srama. "Važno je reagovati brzo jer rana dijagnoza može spasiti život", rekao je on.

Upravo zbog toga Alister Munro smatra da je javno prikazivanje njegove operacije bilo potrebno, iako je riječ o veoma ličnoj i bolnoj temi. "Doktor Šukla mi je spasio život. Ne mogu dovoljno zahvaliti NHS-u i svim medicinskim sestrama koje su bile uz mene", zaključio je Munro.