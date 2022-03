Makron: Nema razloga da prihvatimo plaćanje gasa u rubljama

PARIZ - Francuski predsjednik Emanuel Makron izjavio je danas da ne postoji razlog za prihvatanje ruskog zahtjeva da se ruski gas plaća u rubljama.

"Svi tekstovi koji su potpisani su jasni. Ovo je zabranjeno", rekao je Makron na konferenciji za novinare nakon samita EU u Briselu.

On je dodao da "evropske firme koje kupuju gas i koje posluju na evropskoj teritoriji moraju to da rade u evrima".

"Zato danas nije moguće uraditi ono što se traži, to nije ugovorno", naveo je Makron.

On je rekao da ne vjeruje da Rusija želi da raskine ugovore, ali je naveo da, ako je to slučaj, onda bi Moskva to trebalo da eksplicitno kaže, prenosi Rojters.

Ruski predsjednik Vladimir Putin ranije ove nedjelje je rekao da će Rusija tražiti isplatu u rubljima za gas koji se prodaje "neprijateljskim zemljama".