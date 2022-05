Mask: Ako umrem pod misterioznim okolnostima, bilo je dobro poznavati vas

Ilon Mask, izvršni direktor Tesle, a uskoro i novi vlasnik Twittera, poznat po tome što izaziva oluju svojim tvitovima, izazvao je danas još jednu nakon tvita u kojem govori o svojoj smrti "pod misterioznim okolnostima".

"Ako umrem pod misterioznim okolnostima, bilo je dobro poznavati vas", tvitovao je Elon Mask, nešto više od nedjelju dana nakon što je najavio kupovinu Twittera.

If I die under mysterious circumstances, it’s been nice knowin ya