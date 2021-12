Mediji: Objavljeni satelitski snimci ruske vojske na ukrajinskoj granici

Američki mediji nastavljaju iznositi dokaze ruskog gomilanja snaga uz granicu s Ukrajinom i priprema za moguću invaziju.

Nakon što je The Washington Post objavio dokument američkih obavještajnih službi s kartom navodnih planova za rusku invaziju Ukrajine i satelitskim snimcima ruskih pojačanja uz granicu, Fox News je u ponedjeljak objavio nove, još detaljnije satelitske snimke gomilanja ruskih snaga uz granicu s Ukrajinom.

Fox News je snimak dobio od američke satelitske firme Maxar Technologies, koja ih prikuplja posljednjih mjesec dana. Objavljeni satelitski snimci prikazuju nekoliko lokacija na zapadu Rusije, kao i jednu na Krimu, na kojima su raspoređene ruske taktičke borbene grupe koje sadrže vojnike i opremu, odnosno teško naoružanje i vojna vozila.

"U.S. intelligence has found the Kremlin is planning a multi-front offensive as soon as early next year involving up to 175,000 troops" "The plans involve extensive movement of 100 battalion tactical groups with an estimated 175,000 personnel"https://t.co/05B5kC3iLb pic.twitter.com/PD1XMyUYxj