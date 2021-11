Ministar zdravlja Austrije želi noćni lokdaun za sve

​BEČ - Ministar zdravlja Austrije Volfgang Mikštajn, nakon uvođenja zaključavanja za nevakcinisane, izjasnio se za noćni lokdaun za sve građane.

Mikštajn je, u dnevniku javnog servisa "ORF", kazao da su nevakcinisani ti koji podstiču infekcijski talas.

On je naglasio da se to vidi na osnovu nedjeljnih incidencija, koje su kod nevakcinisanih pet do šest puta veće.

Ako se broj novozaraženih ne promijeni, najavio je dalje mjere, i dodao da se razmatra uvođenje noćnog lokdauna za sve građane.

"Mjere su potrebne jer imamo veoma dramatičnu situaciju na intenzivnoj njezi", objasnio je on.

Najavio je i da će uslijediti uskoro i uvođenje obaveze vakcinacije za osoblje u zdravstvu.

Lokdaun nevakcinisanih trgovinu košta 350 miliona nedeljno

Udruženje trgovaca Austrije tvrdi da će restriktivne mjere za nevakcinisane uticati na to da se u trgovini obrt smanji nedeljno za 350 miliona evra.

Nevakcinisani, odlukom vlade, mogu od sada samo da pristupe prodavnicama namirnica i drogerijama, a u predbožićnom periodu to je značajan udarac na privredu.

S tim u vezi Privredna komora Austrije traži od vlasti produženje mjera pomoći i olakšice.

"Sada su potrebni produženje ekonomskih mjera pomoći za posebno pogođene privredne grane i brza realizacija već dugo zahtijevanih pozitivnih podsticaja za vakcinaciju", kazao je predsjednik Komore Harald Marer.

Predstavnik trgovaca Rajner Trefelik ističe da će tom mjerom oko 35 odsto potencijalnih mušterija biti spriječeno da kupuje.

Posebno preduzeća koja zavise od manifestacija su prošle godine imale ogroman pad obrti do čak 50 odsto, doao je on.

Slično je, kaže, i sa trgovcima u centru grada, turističkim centrima i za prodavce na pijacama.

Trgovci strahuju da bi mogla da potpuno propadne predbožićna kupovina, pošto se bliži period kada Austrijanci kupuju poklone, a to jedna trećina stanovnika neće moći, izuzev onlajn.