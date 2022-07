Monsunske kiše izazvale poplave i klizišta, desetine žrtava

KARAČI - Najmanje 29 ljudi stradalo je danas u poplavama i klizištima izazvanim velikim monsunskim kišama u jugozapadnom i sjevernom Pakistanu, objavili su zvaničnici.

Pored žrtava ima i mnogo povrijeđenih u najteže pogođenim paksitanskim pokrajinama jugozapadnom Beludžistanu i sjevernom Gilgit-Baltistanu, prenosi agencija Anadolija.

Dodaje se da su u tim regijama pljuskovi i bujične poplave nosili mostove i kuće, izazvali klizišta i odsekli gradove i sela od ostatka države.

Flooded streets after heavy monsoon rain in Rawalpindi, Pakistan today. pic.twitter.com/jN7cKXszhD

"Najmanje 20 smrtnih slučajeva prijavljeno je u Kveti, glavnom gradu Beludžistana i nekoliko drugih okruga tokom posljednja 24 sata u nesrećama izazvanim kišom", objavila je lokalna televizija "Daun Nuz".

Farah Azim, portparolka pokrajinske vlade, rekla je da je oko 35 ljudi izgubilo život u cijeloj pokrajini tokom perioda monsuna koji je u toku, kao i predmonsuna koji je pogodio regiju krajem juna.

"Ukupno 77 osoba poginulo je širom Pakistana od 14. juna", izjavila je ministarka za životnu sredinu i klimatske promjene Šerri Rehmen.

Several People Killed By Monsoon Rains In Pakistan https://t.co/MaWoNjxMAX . . .#UzalendoNews |#MonsoonRains |#Pakistan pic.twitter.com/VbK1ewTFuh