MOSKVA - Na ruskoj državnoj televiziji Rusija 1 objavljen je popis potencijalnih ciljeva za "osvetnički udar" na Kijev u slučaju da dođe do "ometanja parade" povodom Dana pobjede u Moskvi 9. maja.

Popis obuhvata ključne institucije ukrajinske države, ali i brojna strana ambasade smještena u samom centru prijestonice.

Volodimir Zelenski

Podsjećamo, predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas, 7. maja, da Ukrajina ne preporučuje predstavnicima država bliskih Rusiji da borave u Moskvi u periodu oko 9. maja, kada se u ruskoj prijestonici obilježava Dan pobjede, zbog, kako je naveo, ruskih napada i prijetnji.

"Imamo i obraćanja pojedinih država bliskih Rusiji čiji predstavnici planiraju da borave u Moskvi. Čudna je to želja u ovim okolnostima. Mi to ne preporučujemo", rekao je Zelenski u video-obraćanju.

Ruska televizija je u prilogu grafički prikazala lokacije koje Moskva smatra legitimnim metama za odmazdu.

"U slučaju provokacije, pod udar će doći cijela vladina četvrt i Vrhovna rada (ukrajinski parlament), od Marijinskog parka do Kabineta ministara u ulici Hruševskog. Ovdje je Vrhovni savjet Ukrajine. U blizini su ambasade Letonije i Japana, nešto dalje u Vladimirskoj 33 zgrada SBU-a i tu je odmah i ambasada Jermenije", navela je spikerka u programu uživo.

Russian television has broadcast potential targets for a "retaliatory strike" on Kyiv if the Moscow parade is disrupted. The list includes the Verkhovna Rada, the government quarter, the Cabinet of Ministers, the Office of the President, and nearby embassies. pic.twitter.com/YXu2cL3eqe — WarTranslated (@wartranslated) May 7, 2026

Zašto su pomenute strane ambasade u Kijevu?

U nastavku priloga naglašeno je da bi na udaru mogli završiti i zapadni diplomati.

"Diplomate iz Londona smještene su u Desjatinskoj ulici u najgušće naseljenoj Ševčenkovskoj četvrti ukrajinske prijestonice. Ovdje se nalaze ambasade i predstavništva više od 50 zemalja svijeta. Među njima su Njemačka i Sjedinjene Američke Države. U centru grada, u Jaroslavovom valu i u blizini, nalaze se ambasade Italije, Kanade, Poljske, a u Rejtarškoj ulici ambasada Francuske", poručila je spikerka.

Kakvu je prijetnju Zelenskom uputio Knirik?

Konstantin Knirik, šef prokremaljskog propagandnog portala News Front, u nastavku priloga je precizirao ciljeve i uputio direktnu prijetnju ukrajinskom predsjedniku Volodimir Zelenski.

"Objekat za uništavanje za nas je ulica Bankova, uključujući i sovjetske zgrade koje koristi Zelenski, kao i bunker u kojem se skriva. Čak i ako on ne bude tamo, očigledno je da će, ako naš udar bude uspješan i efikasan, svima biti jasno da smo ga sposobni da dohvatimo u bilo kom drugom bunkeru u bilo kom trenutku. Posredna potvrda činjenice da u Ukrajini ozbiljno shvataju naša upozorenja je to što je u zapadnoj Ukrajini zabilježen višestruki, nagli porast cijena dnevnog najma stanova", izjavio je Knirik, prenosi Index.