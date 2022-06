Najmanje 17 mladih pronađeno mrtvo u lokalu, imali između 18 i 20 godina

Najmanje 17 osoba pronađeno je mrtvo u ugostiteljskom objektu u Južnoj Africi.

Portparol policije Tembinkosi Kinana rekao je da su među mrtvima mladi starosti od 18 do 20 godina.

"Primili smo dojavu u prvim satima nedjelje. Istraga o svim okolnostima tragedije je u toku. Ne želimo da spekulišemo u ovoj fazi", naveo je Kinana.

On je kasnije potvrdio Rojtersu "da se okolnosti nesreće istražuju" dodajući da je previše rano govoriti o uzrocima smrti.

Mnogo ljudi okupilo se u blizini kluba čekajući vijesti o najbližima. Još uvijek se ne zna ima li preživjelih jer se ne zna ni podatak koliko ljudi je bilo u lokalu, prenosi CNN.

