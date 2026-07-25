Najveći broj zaraženih ospicama u posljednjih 25 godina u SAD

VAŠINGTON - U Sjedinjenim Državama od početka godine potvrđeno je 2.318 zaraženih ospicama, što je za 29 slučajeva više nego u cijeloj prošloj godini, podaci su američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti.

Tokom prošle godine dvoje nevakcinisane djece je i umrlo.

Do porasta slučajeva zaraze dolazi nakon što se proteklih godina povećalo oklijevanje sa vakcinacijom u SAD, prenosi BBC.

U SAD je u proteklih 18 mjeseci zabilježen veći broj slučajeva zaraze ospicama nego tokom svih prethodnih 25 godina.