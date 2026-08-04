Nebo iznad Rusije preplavili dronovi, gorjela skladišta

MOSKVA - Najmanje pet osoba je poginulo, a deset je povrijeđeno u napadu ukrajinskih dronova na industrijsku zonu u Čehovskom okrugu Moskovske oblasti, saopštio je regionalni guverner Andrej Vorobjov.

Prema njegovim riječima, udari su izazvali više požara, oštetili upravnu zgradu i električnu podstanicu, dok su u selu Solniškovo oštećeni privatna kuća i automobil.

Rusija tvrdi da je oborila 320 dronova

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je tokom noći oboreno najmanje 320 ukrajinskih bespilotnih letjelica iznad više regija, uključujući Moskovsku i Lenjingradsku oblast, ali te tvrdnje nije bilo moguće nezavisno potvrditi.

U Lenjingradskoj i Tverskoj oblasti oštećena su skladišta kompanije "Wildberries", čiju logističku mrežu Ukrajina optužuje da omogućava prodaju dronova i druge vojne opreme ruskim jedinicama.

Žrtve i u ruskim napadima na Ukrajinu

Ukrajinske vazduhoplovne snage istovremeno su saopštile da je Rusija tokom noći lansirala 136 dronova i jednu balističku raketu, od kojih je 117 bespilotnih letjelica presretnuto ili elektronski ometeno.

Prema ukrajinskim službama, u ruskim napadima na Mikolajiv i Sumi poginule su najmanje četiri osobe, među kojima dvije djevojčice, dok je još nekoliko ljudi povrijeđeno, navodi ABC.