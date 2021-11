Nova vlast u Njemačkoj: Legalizuju kanabis, uvode dvojno državljanstvo

BERLIN - Buduća njemačka vlada s kancelarom Olafom Šolcom planira velike društvene promjene, od legalizacije kanabisa i spuštanja dobi za glasanje na 16 godina, do uvođenja mogućnosti dvojnog državljanstva.

Njemačko državljanstvo ubuduće bi se moglo steći već nakon pet godina boravka u zemlji, a u određenim uslovima nakon samo tri godine, a uslov više ne bi bilo odricanje od osnovnog državljanstva.

S koalicijskim ugovorom objavljenim ove sedmice, lideri tzv. Semafor koalicije, koju čine socijaldemokrati (SPD), Zeleni i liberali (FPD), konkretizovali su ono što su najavljivali nakon izbora 26. rujna na kojima je SPD tijesno pobijedio demohršćane Angele Merkel: odlučnost za društveni iskorak i napredak.

Nisu lako postigli konsenzus o brojnim pitanjima, od poreza do klimatskih promjena. Ali jedno ih spaja, pišu u velikoj analizi britanski Finansial Tajms i njemački Zeit Online: želja da budu socijalno najnaprednija vlada u više od jedne generacije. SPD i Zeleni u kampanji su obećavali veće poreze, FDP je striktno protiv. Međutim, u potpunosti se slažu oko društvene politike, ističe Torsten Fas, politolog na berlinskom Slobodnom sveučilištu.

Istorijski uspjeh

Ako se dijete rodi u lezbijskoj zajednici, obje partnerice bit će priznate kao zakonske majke. Dosad je zakon priznavao samo biološku majku, dok je njezina partnerica morala formalno usvojiti dijete. To je istorijski uspjeh za queer zajednicu, kaže Greta Garlihs, glasnogovornica QueerGrüna, lobističke grupe LGBTQ + unutar Zelenih.

Nova vlada planira ukinuti zakon o transseksualcima iz 1981. i zamijeniti ga "zakonom o samoopredjeljenju" koji je osmišljen da bi se olakšalo izjašnjavanje o promjeni spola. Novim zakonom zaobići će psihologe i sudije i omogućiti promjenu spola vlastitom izjavom u matičnom uredu. Dok je osiguranje do sada pokrivalo samo operacije promjene spola pod određenim uslovima, piše Zeit Online, ubuduće će snositi cijeli trošak postupka. Ukinut će se odredba kojom se homoseksualcima i transseksualcima zabranjuje davanje krvi. Ako Semafor koalicija doista provede što najavljuje, Njemačka će u međunarodnoj usporedbi iskočiti daleko naprijed, pozdravlja najave Kale Humpfner iz Trans-Federacije.

Koalicija je odlučila modernizovati porodičnu politiku, proširuju i redefiniraju pojam porodice: "Porodica je raznolika i ondje gdje god ljudi preuzimaju odgovornost jedni za druge", stoji u koalicijskom ugovoru. Među ostalim, žele proširiti i olakšati sticanje starateljstva nad djecom. Dosad su partneri, kad se vjenčaju, imali pravo suodlučivanja o djeci koju druga osoba dovodi u brak. Semafor koalicija želi omogućiti roditeljima da to pravo prenesu i na do dvije bliske osobe s kojima ne moraju biti u bračnoj ili ljubavnoj vezi.

Također, Nijemci žele uvesti novi oblik partnerstva: zajednicu odgovornosti. Dvije ili više odraslih osoba trebale bi moći stupiti u takvu vezu pravne odgovornosti jedna prema drugoj: to je u načelu poput braka, ali bez pretpostavljene ljubavne veze, piše Zeit Online. Na to bi se mogli odlučiti bliski prijatelji, cimeri, braća i sestre. No što bi to sve pravno značilo, nije još sasvim jasno.

Proširilo bi se pravo na medicinski potpomognutu oplodnju na teret države, bez obzira na bračni status ili seksualnu orijentaciju. Pobačaj bi bio besplatan. Koalicija obećava da će više novca biti dostupno za istraživanje kontracepcijskih sredstava i za muškarce i za žene. Kraj mučenju rodilja: svaka rodilja u bolnici imala bi jednu primalju samo za sebe.

Besplatan pobačaj

Ukida se članak 219a kaznenog zakona, koji doktorima koji se bave pobačajem zabranjuje oglašavanje svojih usluga. To je praktički dovelo do zabrane informisanja o pobačaju. O tome se vodila velika kampanja. Najavu hvali Kristina Hanel, doktorica i aktivistica koja je postala poznata 2017. nakon što je kažnjena sa 6000 evra jer je na svojoj web stranici navela da izvodi pobačaje. "Ovo je pomalo revolucionarno", tvitala je autorica Teresa Buker, jedna od najistaknutijih glasova modernog feminizma, citirajući iz koalicijskog sporazuma: "Mogućnost besplatnih pobačaja dio je pouzdane zdravstvene njege." Također, pobačaj bi u budućnosti bio dio medicinske obuke.

Nadalje, trudnice koje razmišljaju o pobačaju moraju se prije odluke posavjetovati. Po novome će biti moguće dobiti savjete putem interneta. Takođe bi bili sankcionirani "molitelji krunice pred bolnicama", protestanti koji često vrlo nametljivo protestvuju ispred klinika koje rade pobačaje. Njihove proteste trebalo bi ograničiti "učinkovitim zakonskim mjerama". Ne baš mala revolucija, piše Zeit Online.

Zemlja imigracije

Policijski sindikat osudio je legalizaciju kanabisa, oglasili su se konzervativci zabrinuti za sudbinu tradicionalne porodice. "Činjenica je da u ovoj zemlji postoji politička većina koja podržava ove promjene", napisao je Süddeutsche Zeitung u petak. "A svi ostali će jednostavno morati živjeti s tim."

Nova vlada obećava olakšavanje useljavanja, u skladu s procjenom da Njemačka treba godišnje 400.000 novih radnika. Izbjeglicama bi se olakšalo spajanje s članovima uže porodice. Više tražitelja azila moći će se zaposliti. Imigranti bez kaznenog dosjea nakon pet godina boravka imat će pravo na jednogodišnju boravišnu dozvolu. Useljenicima će se olakšati dobivanje boravišnih dozvola i njemačkog državljanstva, dodatno će se olakšati dolazak kvalificiranih radnika. "Činjenica da konačno prihvaćamo da smo zemlja imigracije zaista je revolucionarna", rekla je Džesika Rosental, čelnica Jusosa, omladinskog krila SPD-a. Naime, Nijemci su svoje imigrante tretirali kao "gostujuće radnike", kao one koji su privremeno tu. Ne računajući da će milijuni ostati.

