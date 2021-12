Objavljena prva fotografija omikrona

HONG KONG - Univerzitet u Hong Kongu na svom Twitter nalogu objavio je prvu fotografiju omikron soja virusa korona koja je dobijena pomoću elektronskog mikroskopa.

Prvu fotografiju omikrona objavili su prof. Malik Peiris i profesor Džon Nikols sa Odeljenja za patologiju.

Omikron je otkriven u Južnoafričkoj Republici 24. novembra.

Prof Malik Peiris from @HKU_SPH and Prof John Nicholls from the Department of Pathology have released an electron microscope image of the SARS-CoV-2 Omicron variant.#COVID19 #OmicronVariant For more: https://t.co/lyG0wLtYK1