Omikron izazvao nove lokdaune, evo kakvo je stanje u Evropi

Prošlo je gotovo mjesec dana otkad je otkrivena nova varijanta virusa korona - omikron. Prve vijesti iz Južne Afrike budile su nadu, no još se ne zna je li tačno da omikron izaziva blaže slike bolesti, a najnoviji podaci kažu da se širi brže od delte i da bi do početka februara mogao postati dominantan u Evropi. Neke zemlje zbog toga su se već odlučile na strože, a neki i na rigorozne mjere.

Omikron je do sada zabilježen u barem 89 zemalja i broj slučajeva se udvostručuje svakih 1.5 do 3 dana u područjima gdje je došlo do lokalne transmisije, saopštila je Svjetska zdravstvena organizacija (WHO).

Svjetska zdravstvena organizacija dodaje da se omikron brzo širi u zemljama s visokim nivoom imuniteta stanovništva, ali da još uvijek nije jasno je li to zbog sposobnosti virusa da izbjegne stečen imunitet, njegovog visokog nivoa zaraznosti ili kombinacije oba faktora.

Iako podaci zasad ne daju jasan odgovor na pitanje izaziva li omikron teže kliničke slike od delte, u Evropi je zavladala panika, a mnoge zemlje su uvele ili najavile uvođenje strožih mjera.

U Hrvatskoj još nema odluke o mjerama za praznike

Što se Hrvatske tiče, Marija Bubaš, zamjenica šefa HZJZ-a Krunoslava Capaka, je rekla da će se "o mjerama za praznike tek odlučiti, zavisno od dalje situacije".

Šef Nacionalnog štaba i ministar Davor Božinović u petak je kazao da su donesene nove mjere i s obzirom na situaciju u Evropi, ne mogu ići u popuštanja.

"Ako brojevi ne budu rasli i ako se bude održavao trend laganog pada, razgovaraćemo. Sve što bih sada rekao bilo bi neodgovorno jer niko ne zna šta će se dogoditi u sljedećih nekoliko dana", rekao je i istakao da niko, pa ni struka, ne može sa sigurnošću reći šta će biti.

Nizozemska u strogom božićnom lokdaunu

Nizozemska je kroz čitavo razdoblje božićnih praznika u novom tvrdom lokadunu.

"Nizozemska se ponovno zatvara. To je neizbježno jer na nas dolazi peti talas s varijantom omikron, koja se širi brže nego što smo mislili. Moramo intervenisati iz opreza", najavio je nizozemski premijer Mark Rute na press-konferenciji u subotu.

Ulice u središtu Haga bile su u nedjelju puste nekoliko dana prije Božića, prvog dana karantina uvedene u Nizozemskoj zbog novog talasa kovida-19 i širenja inačice virusa omikron.

Na nekim restoranima, koji su sada ostali bez ijednog gosta, visio je natpis "Za van". Ali mnogi objekti, poput barova i frizerskih salona, jednostavno su opet zatvorili svoja vrata.

Sve trgovine koje ne prodaju hranu, restorani, barovi, bisokopi, muzeji i pozorišta zatvaraju se do 14. januara, a škole najmanje do 9. januara.

Ujedno se broj gostiju koje se može primiti kod kuće smanjuje s četiri na dva, osim na sam dan Božića, na Badnjak i na praznik svetog Stjepana, 26. decembra, a za Novu godinu može ih biti četvero.

Na otvorenom se mogu okupiti najviše dvije osobe, osim na pogrebima. No još nije odlučeno o ograničenjima u saobraćaju.

Ove su mjere sve nepopularnije te su u gradovima poput Roterdama i Haga u novembru izbile pobune koje su trajale više noći. U nedjelju je roterdamska policija vodenim topom rastjerala više desetina ljudi blizu stadiona u tom lučkom gradu, uoči utakmice između Ajaksa i Fejenorda.

Zahvaljujući epidemiološkim mjerama koje su na snagu stupile 28. novembra, zatvaranje trgovina koje ne prodaju hranu, barova i restorana svaki dan od 17 do 5 sati, smanjio je broj zaraženih u odnosu na nedavne rekordne nivoe.

Ova zemlja, gdje je vakcinisano više od 86 odsto odraslih, prijavila je čak lagani pad broja hospitalizacija zbog virusa korona. No kampanja za dovakcinaciju u Nizozemskoj počela je s kašnjenjem.

Tomu treba dodati brojne nepoznanice u vezi s omikronom koji još ne prevladava, ali je veoma zarazan i, po ocjeni glavnog epidemiologa Japa van Dizela, mogao bi do kraja godine prevladati u Nizozemskoj.

Naučnik ujedno upozorava da bi stopa hospitalizacija u zemlji mogla biti veća nego u vrijeme prvog talasa, pokaže li se da je klinička slika zbog omikrona jednaka onoj zbog delte.

Uzbuna u Londonu, najavljene mjere u Britaniji

Londonski gradonačelnik Sadik Kan rekao je da je "krajnje zabrinut" zbog širenja omikron inačice virusa korona, koja sada prevladava u glavnom gradu Velike Britanije, te je pokrenuo postupak uzbune, koji uključuje koordinisani odgovor javnih službi.

"Porast broja zaraženih omikronom u našem glavnom gradu veoma zabrinjava", rekao je laburistički predstavnik, dodajući da je drugi put od početka pandemije proglasio uzbunu. Procedura je već bila pokrenuta 8. januara 2021, kada je londonskim bolnicama prijetilo zakrčenje.

"Varijanta omikron brzo je prevladala zbog naglog širenja slučajeva zaraze, a broj hospitalizacija u našim bolnicama ponovo raste", dodao je Sadik Kan, pozivajući građane da se vakcinišu. Ministar ne isključuje nove, strože mjere u cijeloj Britaniji.

Kako navodi gradska uprava, u Londonu je prijavljeno 65.525 novozaraženih virusom korona u zadnjih sedam dana, među kojima 26.418 u zadnja 24 sata. Niz javnih služba, poput bolnica, vatrogasaca i policije, suočen je s nedostatkom osoblja zbog odlaska na bolovanje zbog virusa.

Britanska bezbjednosna agencija saopštila je u subotu da je potvrđeno više od 10.000 novozaraženih omikronom, a ukupno ih je gotovo 25.000. Neki britanski mediji pišu da vlada razmišlja o dvosedmičnoj zabrani okupljanja u zatvorenom nakon Božića ne bi li suzbila talas zaraze.

Engleska uvela mjere

Vlada u Engleskoj vratila je obavezu nošenja maski na većini javnih mjesta (ne i u pabovima i restoranima).

Vlasti takođe ohrabruju rad od kuće te su uvele zdravstvenu propusnicu za veća okupljanja.

Njemačka uvela božićni lokdaun za nevakcinisane, zatvara granice za putnike iz Velike Britanije

Njemačka je pooštrila mjere za nevakcinisane, koje sadrže drastična ograničenja kontakata i pristupa maloprodaji te kulturnim i sportskim takmičenjima, a priprema se i uvođenje opšte obaveze vakcinisanja protiv virusa korona.

Odlučeno je da se pristup maloprodaji, s izuzetkom trgovina za svakodnevne potrepštine, omogući samo za one koji su vakcinisani ili koji su preboljeli virus korona, a to vrijedi i za kulturne i sportske manifestacije. Stroge mjere ograničenja kontakata za nevakcinisane vrijede i u privatnom sektoru. Ako se među osobama koje se susreću nalaze nevakcinisani, tada je dopušten susret jednog domaćinstva s najviše dva pripadnika nekog drugog.

Kod lokalne incidencije više od 350 ovo pravilo odnosi se i na one koji su vakcinisani ili su preboljeli virus korona.

Broj okupljenih na masovnim manifestacijama trebao bi biti ograničen na 30 odsto kapaciteta prostora, ali ne bi smio premašivati brojku od 15.000 na otvorenom. U zatvorenom se broj okupljenih ograničava na 5.000. U saveznim pokrajinama s visokom incidencijom preporučuje se potpuna zabrana kulturnih i sportskih okupljanja. Kod incidencije više od 350 zatvaraju se i noćni klubovi i diskoteke.

Za doček Nove godine u cijeloj zemlji vrijedi zabrana okupljanja, a uoči praznika će biti zabranjena i prodaja pirotehnike.

Njemačka je uvela i ograničenja putovanja za putnike iz Velike Britanije. Većini putnika iz Ujedinjenog Kraljevstva neće biti dozvoljen ulazak u tu zemlju, osim njemačkim državljanima i rezidentima, no i oni će morati pri prelasku granice imati negativan test i provesti dvije sedmice u karantinu, bez obzira na to jesu li vakcinisani.

Njemački ministar isključio mogućnost božićnog lokdauna za sve

Njemački ministar zdralja Karl Lauterbah izjavio je danas da Njemačka neće ići u lokdaun za Božić, za razliku od susjedne Nizozemske.

"Ne, nećemo imati lokdaun poput Nizozemske prije Božića", rekao je Lauterbah za ARD.

"Ali zapravo je stanje ovakvo: dolazi nam peti talas", pojasnio je Lauterbah.

"Premašili smo kritičan broj ljudi zaraženih omikronom. Stoga se ovaj talas više ne može u potpunosti zaustaviti i moramo mu se suprotstaviti."

Od ponedjeljka stroži uslovi za ulazak u Austriju

Austrija je zbog omikrona pooštrila mjere na granicama, pa će od ponedjeljka samo vakcinisani s tri doze i oni koji su preboljeli virus moći slobodno ući u državu.

Oni koji nisu primili treću dozu vakcine moraju na granici pokazati PCR test ili ići u karantin nakon dolaska. Izolacija će završavati nakon PCR testiranja i negativnog testa.

To se ne odnosi na trudnice i one koji se ne mogu vakcinisati iz zdravstvenih razloga, što se mora dokazati medicinskom potvrdom. Posebna pravila donesena su za djecu.

Djeca školske dobi smiju ući u državu s dokazima o dovoljnom testiranju, što znači tri puta sedmično. Za mlađe od 12 godina ne vrijede te mjere.

"Ova stroža pravila velik su izazov, posebno za one koji za božićne praznike putuju u inostranstvo. No one su posebno potrebne u ovom razdoblju u kojem se Austrija bori protiv širenja omikrona", rekao je Majkstajn.

I Italija uvela strože mjere na granici

I Italija je postrožila uslove ulaska u zemlju za putnike s područja Evropske unije, uvođenjem obaveznog negativnog testa na virus korona za sve i karantina u trajanju od pet dana za nevakcinisane.

Odluka propisuje obavezno prikazivanje negativnog testa za sve dolaske iz zemalja Evropske unije. Dosad su građani EU mogli ući u Italiju s potvrdom o potpunoj vakcinaciji, o preboljenju kovida ili negativnim testom. Nevakcinisani će po dolasku morati proći petodnevni karantin, uz negativan test. Oni koji dolaze izvan EU, već otprije moraju u karantin.

Pariz otkazao novogodišnje proslave

Pariz je otkazao novogodišnji vatromet i druga događanja na Elisejskim poljanama.

Francuski premijer Jean Kasteks u petak je objavio da se zabranjuju veći javni događaji vatromet za novogodišnju noć te je preporučio da stanovnici, čak i ako su vakcinisani, naprave test prije novogodišnjih proslava.

Francuska je u petak imala 58.128 novih slučajeva zaraze, s 162 umrle osobe, pokazuju službeni podaci.

"Varijanta omikron širi se brzinom munje u Evropi i vjerovatno će postati dominantna u Francuskoj do početka sljedeće godine", upozorio je premijer.

U Danskoj rekord novozaraženih, spominju se nove mjere

U Danskoj je u četvrtak zabilježeno gotovo 10.000 novozaraženih virusom korona, što je novi dnevni rekord od početka pandemije.

Šef nacionalne agencije za zarazne bolesti Henrik Ulum rekao je da je varijanta omikron utvrđena u otprilike 3.000 tih slučajeva. Od kraja novembra u Danskoj je otkriveno ukupno 9.000 slučajeva zaraženih omikronom.

Ulum je rekao da su do posebno brzog širenja virusa doveli noćni izlasci građana te da će zaraza nastaviti rasti ako se ništa ne preduzme.

Premijerka Mete Frederiksen ranije je na Facebooku najavila nove mjere u borbi s virusom korona, ali nije ništa precizirala.

"Ne sumnjam da su potrebne nove mjere kako bi se prekinuo lanac zaraze", napisala je.

Takođe, nekoliko stranaka u parlamentu je pozvalo na ograničavanje okupljanja.

Švedska pooštrila mjere na granici, najavljuje još mjera

U Švedskoj od 1. demcembra organizatori javnih okupljanja s više od 100 osoba, ponajprije u sektoru kulture, sporta i zabave, moraju od učesnika tražiti potvrde o vakcinaciji ili uvesti dodatne mjere, poput razmaka i ograničenog broja učesnika.

Mjera se ne odnosi na restorane, kafiće, trgovine, škole, javni prevoz i javne ustanove. Iako je broj zaraženih posljednjih dana porastao, Švedska i dalje ima jednu od najnižih stopa zaraze i smrtnosti u Evropi.

Švedska će i od učesnika iz drugih nordijskih zemalja za prelazak granice zahtijevati potvrdu o vakcinaciji jer postupno pooštrava ograničenja, s obzirom na sve veći broj zaraženih virusom korona i porast zabrinutosti zbog varijante virusa korona omikron.

Proširenje pravila o potvrdama o vakcinaciji na nordijske zemlje, jedine države koje dosad nisu bile obuhvaćene pravilom, stupiće na snagu 21. decembra.

U Norveškoj zabrana posluživanja alkohola

Norveška će zabraniti posluživanje alkohola u barovima i restoranima, nametnuti stroža pravila u školama i ubrzati program vakcinacije. Točenje alkohola u barovima i u restoranima biće zabranjeno, a dosad je bilo moguće do ponoći.

"Za mnoge će ovo izgledati kao lokdaun, ako ne samog društva, onda njihovih života i sredstava za život", rekao je premijer Jonas Gar Stoere na konferenciji za novinare.

U Norveškoj se bilježe rekordi i u pogledu broja novih infekcija virusom korona i u broju hospitalizacija, dijelom zbog širenja varijante omikron.

Norveške vlasti su 7. decembra uvele ograničenje dopuštenog broja okupljenih u privatnim kućama i skratile vrijeme tokom kojeg barovi i restorani mogu posluživati ​​alkohol.

