Ovo su simptomi majmunskih boginja

U Evropi i Americi pojavile su se majmunske boginje. Potvrđeni su slučajevi u Velikoj Britaniji, Španiji, Portugalu, Njemačkoj, Švedskoj i Italiji. Ranije su zabilježeni slučajevi i u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Australiji. Španske zdravstvene vlasti izdale su i upozorenje zbog mogućeg izbijanja epidemije majmunskih boginja.

Danas je otkriven i prvi slučaj u Italiji, još na dva se sumnja.

Dr Zoran Barušić, zamjenik direktora Klinike za infektivne bolesti 'Dr Fran Mihaljević', komentarisao je situaciju za Dnevnik Nove TV.

"Majmunske boginje su virusna bolest koja je izuzetno zarazna. Postoje različiti putevi prenosa. Uzrok je primarno stacioniran na području Afrike u životinjama, majmunima i glodavcima. Tako je prisutan, a onda se može prenijeti i na ljude", rekao je Barušić.

Kako se prenosi?

Pojašnjava da se virus s čovjeka na čovjeka prenosi bliskim kontaktom, kapljičnim putem, putem tjelesnih tekućina, odnosno spolnim odnosom.

"No mogući su i drugi načini prenosa, kontaktom sa zaraženim predmetima, kontaminiranom odjećom itd.", objašnjava doktor.

Na pitanje kako je moguće da se virus odjednom pojavio u toliko zemalja, on odgovara: "To je nešto na što će odgovor morati dati javnozdravstveni sistem, prvenstveno u zemljama u kojima se bolest pojavila, na koji način se sve to događa, iz kojih razloga, a uzimajući prije svega u obzir i populaciju koja je u ovom trenutku zahvaćena virusom u svim zemljama."

Koji su simptomi?

Vrijeme od kontakta s virusom do bolesti je desetak dana.

"Nakon toga, kao i svaka druga infektivna bolest, ima neke svoje opšte simptome gdje vi ne možete znati o čemu se tačno radi. To su povišena temperatura, opšta slabost, bolovi u cijelom tijelu, spominju se čak i povećani limfni čvorovi u određenim regijama. Onda se negdje nakon dva do tri dana razvijaju određeni simptomi, prvenstveno osip temeljem kojeg se u ovo doba treba posumnjati u jednu ovakvu bolest", kaže doktor.

On je poručio da treba biti oprezan, kao i sa koronom.

"Kao i sa koronom, tako treba biti oprezan i s ovom bolešću. Kakav će dalji trend biti, teško je predvidjeti. Ono što može biti na neki način utješno, to je da za sada nemamo prevelik broj slučajeva. Svi oni za koje znamo da su se pojavili, stavljeni su u izolaciju, njihovi kontakti su kontaktirani", kazao je doktor koji je komentarisao i ospice te rotavirus o kojima se u zadnje vrijeme takođe razgovaralo.

"U periodu smo u kojem je broj djece s rotavirusom možda u blagom padu, iako su te oscilacije na dnevnom nivou. Što se tiče drugih bolesti, izdvojio bih hepatitis koji se čini da je sad u dobroj i povoljnoj fazi i u zadnje vrijeme nemamo bolesnika", zaključio je doktor.

