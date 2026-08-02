Pakao na moru: Pet mrtvih, desetine ljudi nestale (VIDEO)

JAVA - Najmanje pet osoba je poginulo, dok se za još 41 traga nakon što je na putničkom trajektu Mutiara Sentosa 2 izbio veliki požar u vodama kod indonezijskog ostrva Java.

Na brodu je u trenutku nesreće bilo ukupno 271 osoba, uključujući 232 putnika i 39 članova posade, a trajekt je plovio iz Surabaje prema Makasaru kada je vatra zahvatila plovilo u ranim jutarnjim časovima.

Putnici skakali u more da bi se spasili

Snimci koje je objavila Nacionalna agencija za potragu i spasavanje Indonezije prikazuju gust crni dim koji je progutao veći dio trajekta, dok su brojni putnici, obučeni u prsluke za spasavanje, čekali pomoć na palubi ili u očaju skakali u more kako bi pobjegli od plamena.

BREAKING: At least 5 people are dead and 41 missing after a ferry caught fire off Indonesia’s Madura Island. pic.twitter.com/DP0ZFh2ohQ — Planet Report HQ (@PlanetReportHQ) August 2, 2026

U akciju spasavanja uključili su se tegljači i teretni brodovi koji su se zatekli u blizini, a do poslijepodnevnih časova spaseno je 225 putnika i članova posade.

Potraga otežana zbog lošeg vremena

Indonežanske spasilačke službe, kojima se pridružila i ratna mornarica, nastavljaju intenzivnu potragu za nestalim osobama, iako operaciju otežavaju visoki talasi i nepovoljni vremenski uslovi.

Uzrok požara za sada nije poznat i predmet je istrage, a vlasti pokušavaju da utvrde kako je vatra izbila na plovilu koje redovno saobraća na jednoj od najprometnijih trajektnih linija između ostrva Java i Sulavesi.

Trajekti ključni za saobraćaj u Indoneziji

Indonezija, arhipelag sa više od 17.000 ostrva, u velikoj mjeri zavisi od trajektnog saobraćaja za prevoz ljudi i robe.

Zbog velikog broja plovila i čestih nepovoljnih vremenskih uslova, pomorske nesreće nisu rijetkost, pa vlasti posljednjih godina nastoje da unaprijede standarde bezbjednosti i sistem hitnog odgovora na moru, navodi CBS.