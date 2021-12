Političar na udaru zbog božićne fotografije: "Djeda Mraze, molim te donesi municiju"

Američki političar našao se na udaru javnosti nakon što je objavio božićnu fotografiju svoje porodice, na kojoj svi poziraju sa puškama u rukama, samo nekoliko dana nakon smrtonosne pucnjave u školi.

Republikanski predstavnik Kentakija u Kongresu, Tomas Masi, objavio je fotografiju na Twitteru.

"Srećan Božić! ps. Djeda Mraze, molim te donesi municiju", napisao je u opisu fotografije.

Fotografija je naišla na kritike porodica pogođenih nasiljem u kojem je korišćeno oružje, kao i osoba sa obje strane politike.

Korisnici na Twitteru rekli su da je "gluv" i "neosjetljiv", prenosi "Telegraf".

Kongresmen je fotografiju objavio nekoliko dana nakon pucnjave u srednjoj školi u Mičigenu, u kojoj je ubijeno četvoro učenika, a sedmoro je ranjeno, nakon što je učenik Itan Krambli (15) krenuo u pohod uzevši očev pištolj.

Bilo je i onih koji su podijelili njegovu objavu uz fotografiju žrtava oružja.

.@RepThomasMassie, since we are sharing family photos, here are mine. One is the last photo that I ever took of Jaime, the other is where she is buried because of the Parkland school shooting. The Michigan school shooter and his family used to take photos like yours as well. pic.twitter.com/MsQWneJXAp