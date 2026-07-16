Poljska tvrdi: Tinejdžer radio za ruske službe

​VARŠAVA - Poljsko tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv osamnaestogodišnjeg državljanina Ukrajine, identifikovanog kao Ilija K., kojeg tereti da je po nalogu ruskih obavještajnih službi učestvovao u diverzantskim i sabotažnim aktivnostima s ciljem izazivanja nacionalnih tenzija između Poljaka i Ukrajinaca.

Prema navodima Poljske agencije za unutrašnju bezbjednost (ABW), mladić je ispisivao grafite kojima su veličani Ukrajinska ustanička armija (UPA) i njen nekadašnji vođa Stepan Bandera, pri čemu su oštećeni i spomenici od posebnog istorijskog značaja za Poljsku, uključujući Memorijal žrtvama masakra u Volinju i Spomenik herojima Varšavskog geta.

Iz ABW-a su saopštili da je slučaj pokazao "način djelovanja ruskih obavještajnih službi, koje nastoje da ostvare svoje interese podsticanjem sukoba između poljskog i ukrajinskog naroda".

Sumnja i na planiranje napada dronom

Portparol poljskog ministra za specijalne službe Jacek Dobžinjski izjavio je da je osumnjičeni "djelovao u ime ruskih službi", dodajući da je, osim ispisivanja spornih poruka, navodno planirao i diverzantski napad uz upotrebu drona.

Ukoliko bude proglašen krivim, prema pisanju poljskih medija, prijeti mu kazna od deset godina zatvora pa do doživotne robije.

Slučaj dolazi u trenutku kada Poljska ostaje jedan od najbližih saveznika Ukrajine dok je u toku sukob s Rusijom, ali istorijska pitanja, posebno ona vezana za zločine UPA nad Poljacima tokom Drugog svjetskog rata, i dalje povremeno izazivaju političke tenzije između dvije zemlje, navodi "Politico".