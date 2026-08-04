Poljska uvodi veliku promjenu za Ukrajince i migrante

VARŠAVA - Poljska je pokrenula niz mjera za bolju integraciju migranata, uključujući formalno osnivanje Koalicije za socijalno pokroviteljstvo, mreže nevladinih organizacija koje građane uključuju u pomoć strancima pri prilagođavanju novoj sredini.

Vlada je istovremeno usvojila nacrt reforme državnih ispita iz poljskog jezika, kojom bi broj kandidata po terminu bio povećan sa 20 na 30, a krug ispitivača proširen zbog rasta broja prijavljenih sa 2.800 u 2017. na 27.000 u 2025. godini.

Stroži uslovi za dječiji dodatak

Oko 325.300 djece migranata primilo je tokom 2025. godine mjesečni dodatak "800+", vrijedan 800 zlota, što je 6.5 odsto manje nego godinu ranije, a najveću grupu činilo je 262.800 djece iz Ukrajine.

Pad broja korisnika povezuje se sa strožim pravilima koja uključuju redovno pohađanje škole i učešće roditelja na tržištu rada, dok je vlada za period od 2026. do 2029. najavila dodatne podsticaje poslodavcima koji pomažu integraciju stranih radnika.

Nova boravišna karta za Ukrajince

Državljani Ukrajine sa statusom "PESEL UKR" najmanje 365 dana moći će elektronski zatražiti trogodišnju boravišnu kartu "CUKR", koja omogućava puni pristup tržištu rada i pokretanje poslovanja, ali njenim dobijanjem gube pogodnosti privremene zaštite.

Broj stranaca koji su stekli poljsko državljanstvo porastao je tokom 2025. za 17 odsto, na 19.111, pri čemu prednjače državljani Ukrajine i Bjelorusije, dok Poljska sa stopom naturalizacije od 3.7 odsto premašuje prosjek Evropske unije, navodi "EUreporter".