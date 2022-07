Požari bjesne Evropom, u toku masovne evakuacije

Hiljade vatrogasaca bore se s požarima širom Evrope. Veliki šumski požari bjesne Portugalom, Španijom, Francuskom, Grčkom i drugim evropskim zemljama.

Šumski požari proširili su se jugozapadom Francuske na gotovo 10.000 hektara. Do danas je iz pokrajine Gironde evakuisano više od 12.000 ljudi, a više od 1.000 vatrogasaca pokušava obuzdati požare.

"S obzirom na vremenske uslove i velike rizike od izbijanja požara, vlasti su privremeno onemogućile pristup šumskim područjima za profesionalne i rekreativne aktivnosti", stoji u izjavi, prenosi portal Index.

Jedan mještanin je za BBC opisao šumske požare u blizini francuske jugozapadne atlantske obale kao "postapokaliptične".

Šumski požar koji od juče bjesni na ostrvu Kreti, južno od lučkog grada Rethymno, danas je stavljen pod kontrolu. Grčka vatrogasna brigada rekla je da su se cijelu noć borili s plamenom. Šest sela je evakuisano. Iako se vatra približila naseljima, nijedna kuća nije zahvaćena, rekao je za Skai gradonačelnik opštine Agios Vasileios.

Prema posljednjim podacima na terenu je bilo angažovano 110 vatrogasaca s 33 vatrogasna vozila. U zoru je s radom nastavilo i pet protivpožarnih helikoptera. U regiji su duvali olujni vjetrovi koji su neprestano širili požar.

Ministarstvo za klimatske krize i zaštitu građana ponovno je upozorilo na "vrlo visok rizik od šumskih požara" u pet regija u zemlji. Nivo upozorenja četiri - od pet - odnosi se na regiju Atike s glavnim gradom Atinom, kao i na otoke Eubeju, Kretu, Kios i Samos, između ostalih.

Vlasti su apelovale na građane da ni pod kojim uslovima ne pale vatru na otvorenom. Podsjetimo, u Grčkoj su u srijedu u padu helikoptera u more poginula dva člana posade. Helikopter je učestvovao u gašenju šumskog požara na ostrvu Samosu.

U Portugalu, gdje već sedmicu dana vladaju velike vrućine, buknuo je niz požara, a spasilačka služba je sinoć saopštila o desetak aktivnih požara koje gasi više od 900 vatrogasaca.

Istovremeno, takođe na sjeveru Portugala, hara velik požar u opštini Baiao, brežuljkastom kraju u okrugu Portu, uzvodno od Doura, velike rijeke koja njim prolazi.

Na prilazima selu Eirizu vatra polako napreduje prema zavojitoj cesti, ali vjetar duva lagano i u smjeru suprotnom od kuća. Prije nego što je juče lagano pala, temperatura je dan ranije dosegnula 47 stepeni na sjeveru Portugala, što je najviša vrijednost izmjerena u julu u ovoj zemlji.

Od početka 2022. u Portugalu je izgorjelo nešto više od 30.000 hektara, što je najviše od 15. jula od 2017, godine koju su obilježili smrtonosni požari u kojima su poginule stotine ljudi.

Kanader koji je učestvovao u gašenju šumskog požara u Portugalu srušio se juče predveče blizu Vila Nove de Foz Coe, u okrugu Guardi, na sjeveru, pri čemu je poginuo pilot, saopštila je civilna zaštita.

"Zasad nemamo detalje o tome šta se dogodilo", rekao je novinarima nacionalni zapovjednik civilne zaštite Andre Fernandes. Avion je bio srednje veličine, tipa FireBoss.

"S nevjericom sam primio vijest o pogibiji pilota letjelice koja se srušila tiokom gašenja požara", naveo je portugalski premijer Antonio Costa na Twitteru.

Foi com grande consternação que tomei conhecimento do falecimento do piloto que operava uma aeronave que caiu esta tarde no combate ao incêndio em Torre de Moncorvo. Endereço as mais sentidas condolências à família e amigos.