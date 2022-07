Premijer Šri Lanke podnosi ostavku, predsjednik van zemlje

​KOLOMBO - Premijer Šri Lanke Ranil Vikremesinge potvrdio je danas da će podnijeti ostavku, poslije bjekstva predsjednika Gotabaje Radžapakse nakon protesta na kojima je tražena njegova ostavka.

"Da bi se obezbijedio nastavak rada Vlade, uključujući bezbjednost svih građana, prihvatam najbolju preporuku lidera stranaka da se omogući rad Vlade koju će činiti predstavnici svih partija", napisao je on na Twitteru, prenio je TASS.

"Da bih to olakšao, podnijeću ostavku na mjesto premijera", istakao je on.

Vikremesinge je svoju odluku saopštio nakon sastanka lidera političkih partija kojim je predsjedavao predsjednik parlamenta Šri Lanke Mahinda Japa Abejvardena.

Poslanik Harša de Silva, jedan od učesnika razgovora, rekao je nakon sastanka da se većina predstavnika političkih partija Šri Lanke složila da predsjednik Radžapaksa i premijer Vikremesinge podnesu ostavke.

Predsednik parlamenta treba da preuzme funkciju privremenog predsjednika na najviše 30 dana, a parlament će izabrati predsjednika koji će obavljati tu funkciju u preostalom mandatu.

Pored toga, na sastanku je odlučeno da se imenuje privremena vlada sastavljena od predstavnika svih partija i da se u bliskoj budućnosti održe izbori.

Radžapaksa je očigledno napustio zemlju avionom, rekao je za TASS bivši ambasador Šri Lanke u Rusiji Udajanga Veratunga koji se nalazi u Kolombu.

"Prema informacijama koje imam, on (predsjednik) je već napustio zemlju avionom", rekao je on i dodao da je predsjednik proslijedio pismo o ostavci svojim povjerljivim saradnicima.

U zavisnosti od situacije, pismo će biti objavljeno kasnije danas.

Hiljade demonstranata izašlo je na ulice Kolomba, zahtijevajući ostavku predsjednika Šri Lanke, a neki od njih su ušli u predsjedničku rezidenciju.

Tokom protesta povrijeđeno je 39 osoba, uključujući dvojicu policajaca, koji su smješteni u bolnicu.

Država od 22 miliona ljudi bori se sa ozbiljnom nestašicom deviza koja je ograničila osnovni uvoz goriva, hrane i lijekova, gurnuvši je u najgoru ekonomsku krizu od sticanja nezavisnosti 1948. godine, naveo je Rojters.

Mnogi za to okrivljuju predsjednika Radžapaksu, a uglavnom mirni protesti traju od marta ove godine.

Nezadovoljstvo se pogoršalo posljednjih nedjelja pošto je u zemlji došlo do zatvaranja škola i racionalizacije potrošnje goriva, a inflacija u junu je dostigla gotovo 55 odsto, podsjetila je britanska agencija.

