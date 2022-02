Preminuo petogodišnji Rajan iz Maroka, pola sata nakon spasavanja

Petogodišnji Rajan iz Maroka, čije je spasavanje iz bunara dubokog 32 metra trajalo četiri dana, preminuo je samo pola sata nakon što je spasen.

Kraljevska palata objavila je njegovu smrt ubrzo nakon što je izvučen iz bunara nakon dugog spasavanja, prenio je CNN.

Prethodno su lokalni mediji javili da je helikopter odvezao malog Rajana u najbližu bolnicu.

Rajan je u utorak pao u bunar dubok 32 metra, a spasioci su danima kopali rupu paralelno s bunarom ne bi li ga spasili.

Spasioci su radili danonoćno da izvuku dječaka, prvo kopajući u sam bunar, a zatim - kada su se uplašili da bi se njegovi zidovi mogli srušiti na njega - buldožerom izbijali džinovsku brazdu pored bunara, a zatim kopali horizontalni tunel da bi stigli do njega.

Dječak se igrao u blizini bunara, kada je pao u ambis dubok 32 metara kroz uzanu rupu, široku 25 centimetara. Dijete je otkrila njegova majka nakon što je čula kako plače. Ona je u intervjuu za Al-Aula rekla da se mališan igrao u obližnjoj oblasti prije nego što je nakratko nestao, i da je brzo pozvala vlasti, prenosi CNN.

Spasilačka operacija, koju je vodila Marokanski direktorat za civilnu zaštitu, trajala od utorka.

Komplikovana akcija, koju je pratio cijeli svijet uključila je brojne službe, a posebno se strahovalo od odrona, s obzirom na to da se jama nalazi na klizištu.

Unfortunately, the child Ryan was taken out of the well and he was alive and arrived at the hospital and died Rest in peace Ryan #الطفل_ريان pic.twitter.com/KIapcecu49