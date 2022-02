Prijavljena pucnjava na univerzitetu u Virdžiniji: "Javite voljenima da znaju da ste dobro"

VIRDŽINIJA - Bridžvoter koledž u Virdžiniji je zamolio studente i osoblje da se sklone nakon izvještaja o aktivnom pucaču u kampusu u utorak popodne.

U nizu tvitova, zvaničnici Bridžvotera rekli su da je državna policija na licu mjesta i da će više informacija biti objavljeno kada bude dostupno.

Prvi tvit sa Bridžvotera stigao je u 13:24. a u 13:58 zvaničnici su rekli da je situacija u toku, prenosi B92.

"Komuniciramo sa vlastima. Ažuriraće se. Pošaljite poruku svojim voljenima da znaju da ste dobro", napisali su.

Situation is ongoing. We are communicating with authorities. Will update. Text to let your loved ones know you are okay.