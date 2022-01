Protest žena u Kabulu

KABUL - Talibanske snage poprskale su danas biber-sprejem grupu žena koje su protestovale u Kabulu za svoja prava na rad i obrazovanje, rekle su tri učesnice skupa agenciji AFP.

Od kada su silom preuzeli kontrolu nad zemljom u avgustu, talibanske vlasti su uvele restrikcije građanima, naročito ženama.

Dvadesetak žena okupilo se ispred Univerziteta u Kabulu, uzvikivale "jednakost i pravda" i nosile transparente sa natpisima "Prava žena, ljudska prava", javio je dopisnik AFP-a.

Talibanski borci kasnije su stigli na lice mjesta u nekoliko vozila i prekinuli protest, izjavile su učesnice skupa.

Prema njihovim izjavama, jedna žena je prebačena u bolnicu, jer joj je sprej izazvao alergijsku reakciju u očima i na licu.

Dopsnik AFP-a vidio je da jedan borac oduzima mobilni telefon čovjeku koji je snimao demonstracije.

We Chanted Against #Pakistan and #Taliban used pepper spray on us This is the level of Taliban loyalty towards Pakistan #taliban_are_puppets_of_pakistan #justice4afgwomen #saveafghanwomen #kabul #Afghanistan #Afghanistancrisis #afghanistanwomen #afghanistannotsafe pic.twitter.com/2m0MsJESQ3