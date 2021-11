Protesti protiv mjera u Holandiji

Holandska policija upotrebila je vodene topove da rastjera demonstrante koji se protive uvođenju novog djelimičnog zatvaranja.

Holandski premijer Mark Rute u petak je održao konferenciju za novinare na kojoj je najavio nova ograničenja.

Rute je rekao da će ponovo biti uvedene mjere protiv epidemije virusa korona, posebno u sektoru ugostiteljstva, kako bi se u zemlji smanjio broj zaraženih.

Ranije će se zatvarati supermarketi i maloprodajni objekti koji nisu neophodni i ponovno će se uvesti mjere fizičke distance.

U domovima se ne preporučuje boravak više od četvero posjetilaca, a rad od kuće je poželjan kad god je to moguće.

Jedan od velikih sportskih događaja koji će se igrati bez publike je i kvalifikaciona utakmica za Svjetsko prvenstvo između Holandije i Norveške sljedeće nedjelje.

Škole ostaju otvorene, a izlazak iz domova je dopušten.

Veliki dio Evrope suočen je s porastom broja novozaraženihe, za šta je djelimično kriv i mali broj vakcinisanih u nekim državama EU.

These peaceful protests won’t change ANYTHING. The gov’s are now at the stage where brute force and mass violence is the only thing they understand and fear. #Protest #COVID19 #Australia #Melbourneprotest #Milan #Rome #Paris #Netherlands pic.twitter.com/TkFLrQInGa