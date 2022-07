Pucanj koji je promijenio Japan: Abeu metak probio srce

TOKIO - Ubistvo Šinza Abea, bivšeg premijera Japana, šokiralo je danas tu zemlju, koja ima jednu od najnižih stopa kriminala na svijetu povezanih sa oružjem, zbog izuzetno strogog zakona o posjedovanju oružja, prenio je CNN.

Nasilje povezano sa oružjem je ekstremno rijetko u Japanu.

U 2018. godini, Japan, zemlja od 125 miliona stanovnika, zabilježila je devet smrtnih slučajeva vatrenim oružjem, u poređenju sa 39.740 iste godine koliko ih je bilo u SAD.

Prema japanskom zakonu, jedino oružje koje se može prodati su sačmare i vazdušne puške, dok su pištolji zabranjeni.

Dobijanje dozvole je jako komplikovan proces koji zahtijeva veliki napor i strpljenje.

Da biste kupili oružje u Japanu, morate da prisustvujete časovima o oružju, prođete pisani test, položite test preciznosti gađanja iz oružja sa najmanje 95 odsto, prođete procjenu psihijatara i testove na drogu, kao i detaljnu provjeru, u šta ulazi provjera eventualnog krivičnog dosijea, dugova, potencijalne umiješanosti u organizovani kriminal, a gleda se i odnos aplikanta sa svojom porodicom i prijateljima.

U 2021. godini, u Japanu je zabilježena jedna smrt povezana sa vatrenim oružjem, prema podacima policije, a bilo je ukupno 10 incidenata.

Od 10 incidenata, osam je bilo povezano sa bandama.

"Atentat na Abea zauvijek će promijeniti Japan"

Otkako je objavljena vijest da je bivši japanski premijer Shinzo Abe upucan, BBC-jevom dopisniku iz Tokija ne prestaju stizati poruke u kojima se postavlja isto pitanje: Kako se ovo moglo dogoditi u Japanu?

BBC-jev dopisnik Rupert Wingfield-Hayes kaže da se i on pita isto kao i svi. Kaže da je živeći u Japanu navikao ne razmišljati o nasilnim zločinima.

"To što je žrtva pucnjave Šinzo Abe čini vijest šokantnijom. Abe možda više nije premijer Japana, ali je još uvijek velika figura u japanskom političkom i javnom životu i vjerovatno najpoznatiji japanski političar u posljednje tri decenije", piše Wingfield-Hayes za BBC i pita se ko bi htio ubiti Abea i zašto.

Britanac navodi da još uvijek nije jasno zašto je Abe ubijen, ali će ovaj atentat sigurno promijeniti Japan.

"S obzirom na to koliko je Japan siguran, ovdje je sve vrlo opušteno. Tokom izbornih kampanja, poput ove u toku, političari doslovno stoje na uglovima ulica i rukuju se s prolaznicima i razgovaraju. To je gotovo sigurno razlog zašto je napadač uspio prići tako blizu Abeu i ispaliti hice. Sigurno će se to promijeniti nakon ovog događaja", piše Wingfield-Hayes za BBC.

Marinac pucao s leđa u bivšeg japanskog premijera, metak probio srce

Šinzo Abe (67), bivši premijer Japana, podlegao je povredama nakon ranjavanja u atentatu dok je držao predizborni govor u gradu Nara u petak, dva dana uoči parlamentarnih izbora.

Abe je helikopterom prebačen u bolnicu u Nari. Ljekari su rekli da Abe po prijemu u bolnicu nakon napada nije pokazivao znakove života, te da su mu dali veću količinu krvi i pokušali reanimaciju, ali bez uspjeha.

"On je praktično iskrvario nasmrt. Situacija je odmah na početku bila veoma teška. Bilo je izuzetno ozbiljno. Imao je dvije rane i unutrašnje krvarenje", rekli su ljekari ove bolnice u kojoj su se satima borili za njegov život nakon što je ranjen sa dva hica s leđa, prenijeli su svjetski mediji.

Hidetada Fukušima, profesor urgentne medicine u medicinskoj univerzitetskoj bolnici Nara, rekao je da je Abe zadobio dvije rane u vrat i lijevu stranu grudi.

"Jedan od metaka je probio srce. Izvršili smo transfuziju krvi, ali na kraju nismo mogli da zaustavimo krvarenje", rekao je Fukušima. Smrt je potvrđena u 17.03 po lokalnom vremenu.

Abea je ranio Tecuja Jamagami (41), stanovnik Nare, s leđa oko 11.30 po lokalnom vremenu, dok je govorio ispred željezničke stanice JamatoSaidaiji u prefekturi Nara, saopštila je policija.

Abe se srušio na zemlju nakon što je pogođen sa dva hica, poslije čega je hitno prevezen u bolnicu.

Jamagami je uhapšen na licu mjesta i nije ni pokušao da pobjegne. Ubica bivšeg japanskog premijera sam je napravio oružje kojim je izvršio ubistvo, javili su japanski mediji, prenio je Guardian.

Jamagami je ranije bio pripadnik japanske mornarice.

On je rekao da je pucao na Abea jer je vjerovao da pripada jednoj organizaciji na koju je bio kivan, saopštila je policija. Dodao je da nije bio zadovoljan bivšim japanskim premijerom i da je namjeravao da ga ubije, saopštila je japanska televizija NHK, pozivajući se na policiju, prenio je Reuters.

Policija je tokom pretresa njegove kuće pronašla i eksploziv.

Nakon što se helikopterom vratio u Tokio iz prefekture Jamagata, gdje je vodio predizbornu kampanju, Fumio Kišida, japanski premijer, "najoštrije moguće je osudio atentat na Abea kao varvarski čin".

Abe, koji je bio dugogodišnji lider vladajuće Liberalnodemokratske partije, bio je u Nari kako bi podržao kandidata koji se kandidovao na izborima za Dom savjetnika u nedjelju.

Na skupu je bilo mnoštvo ljudi koji su slušali njegovo obraćanje u blizini željezničke stanice kada se atentat dogodio.

Novinar Kyodo Newsa na mjestu događaja vidio je napadača kako se polako približava Abeu, koji je govorio još nekoliko minuta prije nego što ga je ranio. Držao se za grudi kada se srušio, a košulja mu je bila krvava. Iz gomile su se čuli glasni povici i Abe je nekoliko sekundi kasnije pao na zemlju, prenio je Kyodo News.

Jedan član njegovog tima je viđen kako očajnički pokušava reanimaciju Abea masažom srca dok je bivši premijer ležao na zemlji zatvorenih očiju, a ljudi u blizini pozvali su ljekarsku pomoć.

Abe je bio jedan od najuticajnijih japanskih političara u moderno doba. Inače lider Liberalnodemokratske partije, bio je premijer Japana sa najdužim mandatom, koji je politikom "Abenomika" pokušao da izvuče ekonomiju iz hronične deflacije, prenio je Reuters.

Kada je prvi put stupio na funkciju 2006. godine postao je najmlađi premijer u japanskoj istoriji od Drugog svjetskog rata.

U novembru 2019. godine postao je japanski premijer sa najdužim mandatom, ali je do ljeta 2020. podrška koju je imao u javnosti opala.

Ostavku je podnio u septembru 2020. godine.

Saučešće iz cijelog svijeta

Entoni Albaneze, australijski premijer, rekao je da se radi o šokantnom događaju te da su njegove misli sa porodicom Abea i narodom Japana, dok je Boris Džonson, premijer Velike Britanije, naveo da je krajnje užasnut i tužan.

Narendra Modi, indijski premijer, rekao je da je duboko uznemiren napadom. Kina je saopštila da je šokirana ubistvom Abea.

Vladimir Putin, ruski predsjednik, izražavajući saučešće istakao je da je zločinačka ruka prekinula život istaknutog političara, koji je mnogo učinio za razvoj dobrosusjedskih odnosa Rusije i Japana.

Entoni Blinken, američki državni sekretar, izrazio je duboku zabrinutost zbog atentata na Abea. Jens Stoltenberg, generalni sekretar NATOa, duboko je šokiran zbog "gnusnog napada na Abea".

Žozef Borel, šef diplomatije Evropske unije, saopštio je da je EU izgubila prijatelja koji je pomogao produbljivanju i jačanju bilateralnih odnosa u svim oblastima.

Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH, osudio je gnusni napad na Abea u kojem je izgubio život i izrazio saučešće porodici, Vladi i narodu Japana.

"Japan je izgubio političara koji je vodio Vladu od 2012. do 2020. godine, a svijet jednu od najprominentnijih političkih figura uopšte", piše na Dodikovom Twitter profilu.

Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, rekao je da je s tugom i nevjericom primio vijest o tragičnoj smrti Abea.

Saučešće Fumiju Kišidi, premijeru Japana, izjavio je i Andrej Plenković, premijer Hrvatske, te brojni drugi zvaničnici širom svijeta.