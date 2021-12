MOSKVA - Dvije osobe su poginule, a tri su povrijeđene danas u pucnjavi u kancelarijama Centra javnih službi u jugoistočnom dijelu Moskve, saopštio je gradonačelnik glavnog grada Rusije Sergej Sobjanjin.

Prema njegovim riječima, napadač je uhapšen, prenosi Tas s.

Agencija RIA novosti navodi da je među povrijeđenima i jedan maloljetnik.

Police and emergency services at the site of shooting in Moscow pic.twitter.com/CqWAq9qTom