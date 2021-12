Razoran tajfun pogodio Filipine, ima poginulih

Najmanje tri osobe su poginule na Filipinima nakon što je snažan tajfun prouzrokovao poplave u selima, zarobivši stanovnike na krovovima kuća.

Vejtar je rušio drveće i izazvao nestašicu struje u južnim i centralnim ostrvskim provincijama.

Iz tih provincija više od 300.000 stanovnika pobjeglo je na sigurno prije udara tajfuna, naveli su lokalni zvaničnici.

Najviše je pogođena centralna provincija Bohol, gdej je stotine porodica zarobljeno na krovovima.

Tajfun "Rai" je blago oslabio kada je u četvrtak zahvatio jugoistočnu obalu Filipina, ali je ostao destruktivan sa brzinom vjetra od 155 kilometara na sat i udarima do 215 kilometara na sat dok se kretao prema zapadu, naveli su meteorolozi.

Zvaničnici trenutno procjenjuju obim štete i broj žrtava.

Svjedoci govore o žestokim vjetrovima koji su nosili krovove i obarali stabla.

"Nikada u životu nisam doživio takvu jačinu vjetra, a nismo čak ni direktno pogođeni", izjavio je gradonačelnik Džeri Trenas iz centralnog grada Iloilo za AP, dodajući da je najmanje jedan stanovnik stradao, prenio je Tanjug.

