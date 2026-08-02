Sateliti otkrili ekološku prijetnju

HALANIJAT - Novi satelitski snimci pokazali su da se iz tankera Caroline Bezengi, koji je pod međunarodnim sankcijama i već sedmicama nasukan kod obale Omana, izliva sirova nafta, pri čemu se naftna mrlja proširila na oko 20 kvadratnih kilometara i već je stigla do obale zaštićenih ostrva Halanijat.
Stručnjaci upozoravaju da bi tokom monsunske sezone, zbog jakih vjetrova i visokih talasa, moglo doći do pucanja trupa broda, što bi izazvalo znatno veću ekološku katastrofu.
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Strah od velike ekološke katastrofe
Tanker, koji plovi pod zastavom Kameruna, prema dostupnim podacima prevozio je više od 800.000 barela ruske sirove nafte, a nalazi se pod sankcijama Evropske unije, Velike Britanije, Kanade i Švajcarske zbog povezanosti s ruskom takozvanom "flotom iz sjenke", koja služi za zaobilaženje zapadnih sankcija.
Organizacija Greenpeace upozorava da je zagađenje već ugrozilo osjetljivi morski ekosistem u Arapskom moru, stanište brojnih rijetkih i ugroženih vrsta, dok Međunarodna pomorska organizacija Ujedinjenih nacija prati situaciju i procjenjuje rizike po životnu sredinu, navodi "Fox".