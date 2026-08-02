Sateliti otkrili ekološku prijetnju

​HALANIJAT - Novi satelitski snimci pokazali su da se iz tankera Caroline Bezengi, koji je pod međunarodnim sankcijama i već sedmicama nasukan kod obale Omana, izliva sirova nafta, pri čemu se naftna mrlja proširila na oko 20 kvadratnih kilometara i već je stigla do obale zaštićenih ostrva Halanijat.

Stručnjaci upozoravaju da bi tokom monsunske sezone, zbog jakih vjetrova i visokih talasa, moglo doći do pucanja trupa broda, što bi izazvalo znatno veću ekološku katastrofu.

Strah od velike ekološke katastrofe

Tanker, koji plovi pod zastavom Kameruna, prema dostupnim podacima prevozio je više od 800.000 barela ruske sirove nafte, a nalazi se pod sankcijama Evropske unije, Velike Britanije, Kanade i Švajcarske zbog povezanosti s ruskom takozvanom "flotom iz sjenke", koja služi za zaobilaženje zapadnih sankcija.

Organizacija Greenpeace upozorava da je zagađenje već ugrozilo osjetljivi morski ekosistem u Arapskom moru, stanište brojnih rijetkih i ugroženih vrsta, dok Međunarodna pomorska organizacija Ujedinjenih nacija prati situaciju i procjenjuje rizike po životnu sredinu, navodi "Fox".