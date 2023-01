Sijarto: Treba početi mirovne pregovore a ne slati oružje

BUDIMPEŠTA - Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto danas je od "supersila" zatražio da počnu mirovne razgovore o Ukrajini umjesto da šalju oružje, čime samo produžavaju sukob.

"Vjerujemo da se, umjesto slanja sve više oružja, sada treba koncentrisati na ustanovljavanje prekida vatre i pokretanje mirovnih razgovora. Zato skromno tražim od predstavnika velikih i snažnih zemalja da sjednu oko pregovaračkog stola i da pregovaraju o tome kako se može postići mir, umjesto što produžavaju rat", naglasio je Sijarto u govoru pred Savjetom bezbjednosti UN.

Prema njegovim riječima, Mađarska i njeni građani plaćaju veliku cijenu u ovom sukobi.

On je naglasio da su Mađari koji žive u Zakarpatiji mobilisani u ukrajinsku vojsku i da ginu u borbama. Sijarto je napomenuo da se u Mađarskoj osjećaju negativne ekonomske posljedice sukoba u Ukrajini. On je dodao da je ratna retorika preglasna, a da se miroljubiva retorika skoro i ne čuje, te od velikih sila zatražio da se to promijeni.