Situacija napeta: Neredi u Parizu trajali osam sati, na ulicama i oklopna vozila

PARIZ - Poslije osam sati nereda na ulicama Pariza, situacija na Jelisejskim poljima i dalje je sinoć bila napeta, na osnovu izvještaja sa lica mjesta, javlja Figaro.

Prefektura Pariske policije najavila je sinoć povećanu prisutnost i dežurstva tokom noći, dok je Figaro prenio objavu video snimka sa Tvitera u kojem se navodi da je situacija i dalje napeta, a da su incidenti koji su počeli u 13 časova trajali do 21 čas.

Zabranu okupljanja "konvoja slobode", koju je u petak uveče podržao i Pariski upravni sud, koji je odbio dvije žalbe, potvrdio je sinoć i Državni savjet, saopštila je policija.

"Pravo na demonstracije i na mišljenje je Ustavom zagarantovano pravo u našoj Republici i našoj demokratiji. Pravo da blokirate druge ili da sprečite kretanje nije", rekao je premijer Žan Kasteks.

Odobrene demonstracije protiv zdravstvenih mjera okupile su juče 32.000 ljudi u Francuskoj, uključujući oko 7.600 u Parizu, prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova.

Ministarstvo je do 19 časova izbrojalo ukupno 149 protesta sa skoro 32.100 demonstranata širom Francuske (162 protesta i 29.000 učesnika bilo je prošle sedmice), a u ovaj broj ne spada "konvoj slobode" - protestna akcija koja nije dobila dozvolu francuskih vlasti, navodi Figaro.

Paris, France. Happening now: Police deploy teargas as a man lays unconscious on the ground nearby at the Freedom Convoy protest in Paris. Video Credit: Remy Buisine pic.twitter.com/PzERIp9ruG