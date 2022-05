Snažna eksplozija u hotelu u Havani, ima žrtava

HAVANA - Najmanje četiri osobe su poginule, a više njih je povrijeđeno u snažnoj eksploziji koja je odjeknula je danas u hotelu Saratoga u centru Havane, javila je kubanska državna televizija.

Rojtersov svjedok je vidio dim i plamen kako izlazi iz zgrade.

Fotografije iz Granme, zvaničnog dnevnika Komunističke partije Kube, prikazuju višespratni hotel Saratogu čiji su zidovi, čini se, bili raznijeti eksplozijom na nekoliko spratova.

Policija i spasioci nalaze se na licu mjesta i ogradili su ključne tačke i zgrade u blizini, uključujući istorijsku zgradu parlamenta.

Predsjednik Kube Migel Diaz-Kanel izjavio je da eksploziju nije izazvala bomba, a da se istražuje šta je uzrok.

NOW - Explosion at history Hotel Saratoga in Havana, Cuba.pic.twitter.com/uPN9cyLrbA