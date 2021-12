Sudar 100 vozila u Viskonsinu, više kamiona u plamenu

DŽEKSON - U američkoj državi Viskonsin došlo je do lančanog sudara u kome je učestvovalo 100 vozila duž saobraćajnice I94.

Do sudara 100 vozila, kako teretnih, tako i putničkih automobila, došlo je u okrugu Džekson.

Kako javlja "Raša tudej", više kamiona je u plamenu, a mnogi automobili su zaglavljeni ispod prikolica drugih vozila.

Državna policija, kao ni hitna pomoć za sada nisu mogli dati informacije o povrijeđenima, ali su obavijestili o tome da je put blokiran, a građane su upozorili na to da izbjegavaju ovu rutu.

Upozorenje je došlo još jutros, prilikom čega su naveli da je ovaj put poprilično klizav i opasan za korištenje zbog ledene kiše koja je padala sve vrijeme. Nakon ovog lančanog sudara na Twitteru su izvijestili o nefunkcionalnosti I94 saobraćajnice.

Očekuje se da će uskoro biti poznato više informacija.

Massive crash involving over 100 vehicles on I-94 in Wisconsin Multiple semi-trucks are on fire and cars have been pinned under semis. pic.twitter.com/Ox9Iyfm9lF