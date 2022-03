Sudar više od 40 vozila u SAD, desetine povrijeđenih

POTSVIL - Više desetina ljudi je povrijeđeno u lančanom sudaru u kojem je učestvovalo više od 40 vozila na auto-putu u američkoj državi Pensilvanija, saopštile su danas Službe za vanredne situacije oblasti Šajlkil.

Lokalni zvaničnik DŽon Blikli izrazio je uvjerenje da je jak udar vjetra i visok snijeg moguć uzrok slabije vidljivosti što je doprinijelo nesreći.

Prema njegovim riječima, četrdesetak vozila, uključujući velike kamione učestvovalo je u sudaru.

On je istakao da smrtni slučajevi nisu registrovani, ali da je osoblje hitnih službi u bolnice prebacilo dvadesetak povrijeđenih.

Blikli navodi da su se zapalila tri kamiona sa nepoznazim teretom i da su požari, uglavnom lokalizovani.

Policijski zvaničnik Dejvid Biom iznio je pretpostavku da je oko 50 do 60 vozila učestvovalo u nesreći, uključujući kamione i manja putnička vozila.

What happened today in Pennsylvania can only be described as “Carpocalypse” #Carpocalypse #PA pic.twitter.com/PeWtOJUq4z