Šumski požari u Španiji zahvatili pet puta veću površinu nego prošle godine

MADRID - Površina zemljišta izgorjelog u šumskim požarima u Španiji ove godine pet puta je veća nego u istom periodu 2025. godine, saopštilo je špansko Ministarstvo za ekološku tranziciju i demografski izazov.

Prema podacima Ministarstva, vatra je zahvatila 194.122 hektara zemljišta, dok je 2025. godine izgorjelo 33.360 hektara, što predstavlja povećanje od gotovo pet puta.

Od početka godine je u Španiji zabilježeno 39 velikih šumskih požara, dok ih je u istom periodu prošle godine bilo 12, dodaje Ministarstvo.

"Srećom, danas možemo poslati umjereno pozitivnu poruku. Situacija sa šumskim požarima posljednjih dana je povoljna i značajno su lokalizovane buktinje", izjavila je potpredsjednik španske vlade Sara Agesen.

Španske vlasti su istovremeno pozvale građane na dodatni oprez, posebno tokom pomračenja Sunca 12. avgusta, kada se širom zemlje očekuje okupljanje velikog broja ljudi.