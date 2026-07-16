Supruga španskog premijera ide na suđenje

​MADRID - Sud u Madridu odlučio je da vrati pasoš Begonji Gomez, supruzi španskog premijera Pedra Sančeza, ali je istovremeno potvrdio da će se protiv nje nastaviti sudski postupak zbog optužbi za trgovinu uticajem i zloupotrebu javnih sredstava.

Sudsko vijeće odbacilo je dvije od četiri prvobitne optužbe, koje su uključivale poslovnu korupciju i zloupotrebu službenog položaja, dok će o preostalim tačkama odlučivati građanska porota.

Privremena mjera oduzimanja pasoša, uvedena zbog bojazni da bi mogla napustiti zemlju, sada je ukinuta.

Vlada tvrdi da je riječ o politički motivisanom procesu

Zbog oduzimanja pasoša Gomez ranije nije mogla da prati premijera na samitu NATO-a u Ankari, iako joj je sud naknadno odobrio posebno putovanje u Veliku Britaniju kako bi prisustvovala diplomiranju njihove kćerke na Univerzitetu u Bristolu.

Nakon najnovije odluke suda, španska vlada ponovila je da pruža punu podršku supruzi premijera i istakla da je uvjerena u njenu nevinost.

Iz vlade su, pozivajući se na državnu novinsku agenciju EFE, saopštili da je slučaj pokrenut na osnovu "neosnovane prijave zasnovane na lažnim vijestima" te da predstavlja politički motivisan pokušaj diskreditacije Pedra Sančeza.

Istraga protiv Begonje Gomez traje već mjesecima i izazvala je veliku političku polemiku u Španiji, dok opozicija insistira da pravosudni organi moraju nesmetano završiti postupak, a vlada tvrdi da je riječ o kampanji usmjerenoj protiv premijerove porodice, navodi "Anadolija".