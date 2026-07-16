Toplotni talas odnio više od 12.000 života širom Evrope

LONDON - ​Najmanje 12.000 prekomjernih smrtnih slučajeva zabilježeno je u devet evropskih zemalja tokom snažnog toplotnog talasa koji je pogodio kontinent krajem juna, pokazuju preliminarni podaci nacionalnih statističkih službi i analiza agencije AFP.

Najteže pogođene bile su Belgija, Francuska, Njemačka, Luksemburg, Nizozemska, Španija i Švajcarska, dok su procjene britanskog Met Officea pokazale da je u Engleskoj i Velsu između 18. i 28. juna zabilježeno još oko 2.200 smrtnih slučajeva povezanih s ekstremnim vrućinama.

WHO upozorava da vrućina više nije samo vremenska pojava

Evropska mreža za praćenje smrtnosti EuroMOMO, koja obuhvata podatke iz 24 zemlje i oko 400 miliona stanovnika, registrovala je čak 14.260 prekomjernih smrtnih slučajeva u posljednjoj sedmici juna, što predstavlja najveći junski porast otkako se vodi ova statistika.

Regionalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije za Evropu, Hans Henri P. Kluge, upozorio je da "ovo nije prirodna katastrofa i ponavlja se svake godine zato što previše vlada i dalje tretira vrućinu kao vremensku pojavu, a ne kao zdravstvenu vanrednu situaciju".

Dodao je da "postoje alati koji mogu spriječiti većinu ovih smrti, dokazi postoje, a na vladama je da odluče šta će učiniti dalje".

Stariji među najugroženijima

Najveći broj žrtava zabilježen je među starijim osobama, posebno onima starijim od 85 godina, a pojedine zemlje prijavile su dramatičan rast smrtnosti.

Njemačka je registrovala oko 5.780 prekomjernih smrtnih slučajeva tokom najkritičnijeg perioda, Francuska više od 2.000, dok je Belgija zabilježila 1.747 dodatnih smrti, od čega čak 750 u samo dva dana.

Naučnici upozoravaju da su ovakvi ekstremni toplotni talasi, koji su u više evropskih zemalja oborili temperaturne rekorde za juni, postali znatno vjerovatniji usljed klimatskih promjena, zbog čega očekuju da će ovakvi događaji biti sve češći i intenzivniji u godinama koje dolaze, navodi TRT.