Tramp drastično skraćuje boravak stranih studenata i novinara u SAD-u

Američka administracija odlučila je da skrati period boravka stranih studenata i novinara u Sjedinjenim Američkim Državama, navodi se u dokumentu objavljenom danas, 16. jula.

Riječ je o novoj mjeri u okviru pooštrene imigracione politike administracije predsjednika SAD-a Donalda Trampa (Trump).

Prema novim pravilima, koja bi trebalo da stupe na snagu za dva mjeseca, ukoliko prođu propisanu proceduru, stranim državljanima sa studentskim vizama neće biti dozvoljen boravak u SAD-u duži od četiri godine.

Stranim novinarima boravak će biti ograničen na najviše 240 dana, odnosno oko osam mjeseci, uz mogućnost podnošenja zahtjeva za produženje na još jedan period istog trajanja.

Za novinare iz Kine biće uvedena još stroža pravila, pa će njihove vize biti ograničene na svega 90 dana.

Koliko je skraćeno?

Do sada su Sjedinjene Američke Države studentima izdavale vize u skladu s trajanjem njihovog školovanja, dok su strani novinari mogli dobiti dozvolu boravka do pet godina, prenosi AFP.

Nova mjera, koju je američka administracija predložila još prošle godine, pogodiće novinare akreditovane pri stotinama stranih medija koji izvještavaju iz Sjedinjenih Američkih Država.

Brojni međunarodni mediji upozorili su u otvorenom pismu da bi ova odluka mogla da „smanji obim i kvalitet izvještavanja“ o aktuelnim događajima u Sjedinjenim Američkim Državama, prenosi Avaz.