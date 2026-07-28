Tramp otkrio šta slijedi ako Iran odbije sporazum

VAŠINGTON - Američki predsjednik Donald Tramp uputio je oštre poruke Iranu i izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahuu, poručivši da će Sjedinjene Američke Države napasti podzemni kompleks poznat kao Pickaxe Mountain ukoliko Teheran ne pristane na sporazum o odustajanju od nuklearnog programa i ne omogući nesmetan prolaz kroz Ormuski moreuz.

U intervjuu za "Fox News" Tramp je kritikovao Netanjahua zbog javnih izjava o navodnim obavještajnim podacima o iranskom nuklearnom programu, istakavši da je takve informacije trebalo da mu prenese privatno, a ne pred medijima.

Sporno nuklearno postrojenje u centru pažnje

Tramp je rekao da SAD "tačno znaju šta se dešava" u kompleksu Pickaxe Mountain, koji se nalazi u blizini nuklearnog postrojenja Natanz i za koji zapadne zemlje sumnjaju da bi mogao biti korišten za aktivnosti povezane s obogaćivanjem uranijuma.

Iran odbacuje te tvrdnje i negira da se na toj lokaciji nalazi nuklearni objekat, dok stručnjaci upozoravaju da je kompleks ukopan duboko u planinu i da ga je izuzetno teško pogoditi čak i najmoćnijim protivbunkerskim bombama.

Napeti odnosi usred sukoba

Netanjahu se u Vašingtonu sastao s Trampom tokom posjete povodom sahrane američkog senatora Lindzija Grejema, a razgovori su bili posvećeni ratu s Iranom i mogućnostima za smirivanje sukoba.

Američki predsjednik ponovio je da će, ukoliko diplomatski pregovori propadnu, razmotriti nove vojne akcije protiv iranskih nuklearnih kapaciteta, dok obje strane nastavljaju da razmjenjuju optužbe o razvoju iranskog nuklearnog programa.

Posljednjih sedmica tenzije na Bliskom istoku dodatno su porasle zbog sukoba u Persijskom zalivu i prijetnji bezbjednosti plovidbe kroz Ormuski moreuz, jednu od najvažnijih svjetskih ruta za transport nafte, navodi "DailyMail".