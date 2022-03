Trampu se pokvario avion, od obožavalaca traži da mu finansiraju novi

Donald Tramp apelovao je na sve koji ga podržavaju da mu finansiraju novi avion nakon što mu se postojeći pokvario i morao prinudno da sleti.

Trampov "dasolt falkon 900" pretrpio je otkazivanje jednog motora nakon što je poletio iz Luizijane i morao je prinudno da sleti u Nju Orleans.

Zbog toga je juče svim podržavaocima stigao mejl od Trampa u kojem ih obavještava da pravi novi avion za koji mu treba novac.

"Da li se sjećate 'Tramp fors jedan'? Prije nego što sam postao najveći predsjednik svih vremena putovao sam u svom avionu, poznatom kao 'Tramp fors jedan'. Imam jednu veoma važnu novost, ali moram da imam povjerenja u vas da nećete ovu informaciju dijeliti ni sa kim. Moj tim gradi potpuno novi 'Tramp fors jedan'", navodi se u poruci.

U imejlu se takođe objašnjava i da je izrada aviona "čuvana u tajnosti i da čak ni lažni mediji ne znaju ništa o njoj", kao i da jedva čeka da otkrije tu informaciju svima.

Dalje slijedi pitanje da li žele da vide novi avion predsjednika Trampa. Potvrdan odgovor vodi na sajt koji poziva na mjesečne donacije od 2.500 dolara, navodi Biznis insajder, prenosi RTS.

Trump is getting a new plane, according to a fundraising email from the former president's PAC. pic.twitter.com/o2GkKWnYVC