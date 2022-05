U Evropu stiže veliki oblak saharske prašine

Kancelarija za prognozu aerosola iz Kopernikus službe za nadzor atmosfere uočila je još jedan veliki oblak saharske prašine koji će se do 23. maja kretati na sjever preko južne i centralne Evrope.

Podaci KAMS-a prate transport prašine svake godine i u svim fazama, uz napomenu da je ova godina pokazala, i nastavlja pokazivati, visoke nivoe širenja prašine širom Mediterana i dijelova Evrope.

Prognoze Kopernikus službe za nadzor atmosfere /CAMS/ od 17. maja predviđaju još jedan veliki oblak prašine s vrlo visokim vrijednostima optičke dubine aerosola i koncentracije prašine koji putuje prema sjeveru kroz zapadnu i centralnu Evropu.

Prašina je već stigla do Pirenejskog poluostrva, a prognoze koje pokazuju veće vrijednosti stižu od 21. do 22. maja, dok će 22. maja prašina proći i centralnu Evropu.

KAMS svake godine prati sve faze širenja prašine iz Sahare i pruža stalna ažurirana izvještaja o ozbiljnosti ovogodišnjeg širenja prašine, uključujući visoke vrijednosti uočene u zapadnoj Evropi sredinom marta, kao i prašinu koja prelazi Atlantik prema Karibima, prenose mediji.

Kopernikus služba za kontrolu atmosfere prati i znatne oluje prašine koje su zahvatile Bliski istok tokom maja 2022, a koje su značajno djelovale na Irak.

KAMS pruža kontinuirane podatke i predviđanja praćenja dalekosežnog širenja prašine na evropskom i globalnom nivou. Podaci i alati koje daje besplatni su i mogu poslužiti građanima, preduzećima i kreatorima politika za donošenje informisanih odluka na kontinuiranoj osnovi, jer su podaci o prognozi kvaliteta vazduha dostupni 24 sata dnevno.

