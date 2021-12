U požaru na klinici nastradalo 27 osoba

Najmanje 27 ljudi je stradalo nakon što je požar izbio na jednoj psihijatrijskoj klinici u japanskom gradu Osaki, a policija sumnja da je podmetnut.

Zvaničnik gradske vatrogasne službe Osake, rekao je Rojtersu da je bar još jedna osoba povrijeđena. Potvrđeno je da su tri osobe preminule u bolnici, javlja emiter MBS.

Policija istražuje uzrok požara, uključujući izvještaje da je jedan muškarac podmetnuo požar u zgradi, navodi Kjodo, pozivajući se na osobe uključene u istragu.

List "Јomiuri" izvještava da je jedan stariji čovjek u zgradu unio torbu iz koje je curila zapaljiva tečnost i koja se zapalila.

Požar je izbio ubrzo nakon što je klinika, koja se nalazi na četvrtom spratu osmospratne poslovne zgrade, počela sa radom u 10 časova po lokalnom vremenu, javila je javna televizija NHK.

Na snimku NHK-a se vidi kako se dim izbija iz prozora sa četvrtog sprata i krova.

U zgradi se pored klinike nalazi i škola engleskog jezika i još neke druge kompanije.

Ukupno je 70 vatrogasnih vozila bilo mobilisano za gašenje požara, koji je stavljen pod kontrolu u roku od pola sata od poziva hitne pomoći, prenio je Tanjug.

Fire broke out in a building in #Osaka in western #Japan and 27 people are feared dead pic.twitter.com/m6qLg6HJxK