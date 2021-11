U požaru u Barseloni stradala porodica, među njima djeca od jednu i tri godine

BARSELONA - Četvoro ljudi, uključujući jednogodišnje i trogodišnje dijete poginuli su u požaru koji je izbio u utorak ujutru u zgradi na trgu Tetuan u Barseloni.

Prema lokalnim izvještajima skvoteri su živjeli u nekim od stanova koji su u bloku koji je zahvaćen požarom.

Portparol vatrogasaca u Barseloni izjavio je: "Na žalost potvrđujemo smrt četiri osobe, od kojih su dvije bile maloljetne, na trgu Tetuan" i dodao: "Četiri osobe su liječene od udisanja dima. Požar je ugašen".

Svi nastradali su članovi jedne porodice koja se nezakonito uselila na jedan sprat zgrade nekadašnje banke, prenose agencije.

Vatrogasci su iz vatre spasli četiri osobe koje su se nagutale dima.

O uzroku požara pokrenuta je istraga.

Four people have died in a fire that broke out inside an abandoned bank branch in Barcelona. The victims include two young children aged one and three https://t.co/hnbWrdQYVG