Urednik "Vikiliksa": Čuvajući Asanža spasavamo istraživačko novinarstvo

LONDON - "Vikiliks" je sada fokusiran na očuvanje života Džulijana Asanža i spasavanje budućnosti istraživačkog novinarstva širom svijeta, pošto je takav ulog u ovom slučaju. To je naš primaran posao u ovom trenutku i sve naše napore smo trenutno uložili u to.

Kaže to u ekskluzivnom razgovoru za "Glas Srpske" glavni i odgovorni urednik “Vikiliksa” Kristin Hrafnson i upozorava da slučaj Džulijana Asanža može da ima velike posljedice na slobodu medija.

Ministarka unutrašnjih poslova Velike Britanije, Priti Patel odobrila je prošle sedmice da Asanž, suosnivač uzbunjivačkog sajta "Vikiliks" bude izručen Americi. Sjedinjene Države traže Asanža zbog objavljivanja povjerljivih vojnih dokumenata i diplomatskih depeša, a suočava se sa 18 tačaka optužnice, uključujući i onu o špijunaži. Odobrenje je uslijedilo nakon što je krajem prošle godine Kraljevski sud u Londonu prihvatio žalbu SAD na odluku londonskog okružnog sudije koji je početkom te godine odbio izručenje Asanža.

Asanžov "Vikiliks" je 2010. godine objavio na stotine hiljada diplomatskih dokumenata i dosijea koji otkrivaju ratne zločine koje su američke trupe počinile tokom vojnih operacija u Avganistanu i Iraku. Iz SAD navode da je curenjima podataka prekršen zakon i da su ugroženi životi, dok Asanž smatra da je slučaj politički motivisan, sa čime se slaže i Hrafnson.

"Odmah na početku važno je napomenuti da Priti Patel nije htjela da vidi jasan argument protiv ekstradicije i odlučila je da da zeleno svjetlo za izručenje Asanža. Ovo ne samo da je narušavanje dogovora o ekstradiciji koji postoji između SAD i Britanije, koji zabranjuje ekstradiciju političkih prestupnika (a Džulijan Asanž jeste optužen za politički prestup, jer je sve bazirano na zakonu SAD o špijunaži), nego je ovo politički slučaj. Očigledna stvar jeste, i to svi znaju, da je ovo politički progon od strane SAD, koje su se osjetile poniženo jer je istina o njihovim greškama otkrivena. To se ne događa radi sprovođenja pravde, već je to jednostavno refleksija zloupotrebe sirove vojne moći od strane jedne vojne imperije koja želi sprovoditi 'svoj način' u svijetu bez obzira na sve", istakao je Hrafnson.

Smatra da bi se "to moglo posmatrati i kao izgovor da ne urade ništa na sopstvenim pitanjima narušavanja slobode medija".

Hrafnson naglašava i da "Patel nije slušala nijednu od glavnih međunarodnih organizacija za zaštitu ljudskih prava u svijetu, a čiji je stav da bi, ukoliko on bude izručen, to predstavljalo dobru osnovu za sputavanje sloboda širom svijeta".

"Više od 2.000 organizacija, koje rade na poštivanju ljudskih prava i slobode govora, osudile su ovaj slučaj i ekstradiciju. Mogu navesti nekoliko tih organizacija, kao što su 'Amnesti internešnal' i 'Novinari bez granica', a koje su posvećene zaštiti novinara", istakao je Hrafnson.

Dodao je da Patel nije slušala ni glasove respektabilnih političara iz svijeta koji su tražili da se ovaj slučaj privede kraju.

Podsjeća da su se za Asanža založili Žan-Lik Melanšon koji je na čelu ljevičarske koalicije u Francuskoj i koji je rekao da će, ako postane premijer te zemlje, Asanž dobiti državljanstvo Francuske i da će zahtijevati da ga isporuče toj zemlji, potom predsjednik Meksika Andres Manuel Lopez Obrador koji je izjavio da će zamoliti američkog predsjednika Džozefa Bajdena da se pozabavi slučajem osnivača "Vikiliksa", a slično je postupila i potpredsjednica Argentine, Kristina Kričner.

"Sve velike medijske organizacije i novine u Velikoj Britaniji su urednički osudile ekstradiciju. 'Dejli Telegraf', 'Gardijan', kao i 'Dejli Mejl'. Reputacija Zapada i naročito Velika Britanije je uništena. Sada nemaju osnova da kritikuju nedostatak slobode medija u drugim zemljama kada nekoga ko je objavio teme od svjetskog značaja drže u zatvoru u Londonu duže od tri godine", istakao je Hrafnson.

Asanž sada može da se žali Visokom sudu u Londonu, što su njegovi advokati i najavili. Taj sud mora da da odobrenje za nastavak žalbenog procesa. Na kraju mu ostaje da se žali Vrhovnom sudu Velike Britanije, ali ako žalba bude odbijena, on mora da bude izručen u roku od 28 dana.

"Advokati imaju rok od dvije sedmice da podnesu inicijalnu žalbu na odluku o izručenju i onda imaju nekoliko sedmica da finaliziraju dokumentaciju i podnesu sve argumente. Ovo će sada biti prilika za Džulijana i njegove advokate da prezentuju argumente i to velike i jake argumente protiv ekstradicije, u sudnici, u Visokom sudu, što se ranije nije desilo. Moći će se čuti argumenti vezani za otkriće da je CIA planirala da ubije ili kidnapuje Džulijana Asanža, da je špijunirala njegove sastanke, da su pokušali da ukradu pravna dokumenta i tako dalje. Na suđenju će se moći čuti argumenti 'Amnesti internešnela' da takozvane garancije SAD, o uslovima Asanžovog pritvora u toj zemlji, apsolutno nisu vrijedne papira na kojem su napisane. Biće to predstavljanje jasnih argumenata i ako bude potrebno slučaj će se voditi i u Evropskom sudu za ljudska prava", naglasio je Hrafnson.

Opasnost po život

Kristin Hrafnson napominje da optužnica protiv Asanža sadrži 18 stavki.

"Od ovoga 17 stavki nosi maksimalnu kaznu od 10 godina, a jedna od pet godina. Sveukupno on se suočava sa maksimalnom kaznom od 175 godina zatvora. Postoji opasnost po njegov život i zdravlje i to nije moja procjena, već je to medicinska procjena koja je prezentovana britanskim sudovima od strane prominentnih naučnika i ljekara, što je dokaz da će mu zdravlje biti ugroženo ukoliko bude izručen. Taj argument ranije nije bio odbijen. Svi ovi dokazi trebalo bi da budu apsolutno dovoljni kao što je bilo dovoljno za niže sudove u Londonu kao osnova da ne bude izručen to što mu je život ugrožen", naglasio je Hrafnson.