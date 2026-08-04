Užas u manastiru: Klizište zatrpalo vjernike (FOTO)

ADIS ABEBA - Najmanje 14 vjernika poginulo je, a pet osoba je povrijeđeno kada je klizište zatrpalo dio pravoslavnog manastira "Tsadkane Mariam" u etiopskoj sjevernoj regiji Amhara.

Nesreća se dogodila rano u ponedjeljak u mjestu Sela Dingaj, oko 200 kilometara sjeveroistočno od Adis Abebe, nakon obilne noćne kiše praćene munjama i grmljavinom.

Blato i stijene zatrpali vjernike

Čelnik lokalne eparhije Megabe Hadis Neka Tibeb Ababu rekao je da su bujica blata i stijene zahvatile vjernike koji su se molili u manastiru, usmrtivši njih 14 na mjestu događaja, dok su tri teško povrijeđene osobe prevezene u bolnicu u Debre Birhanu.

Lokalne vlasti Sjeverne Ševe prvobitno su navele da su područje pogodili zemljotres i iznenadno klizište, ali nisu objavile dodatne pojedinosti o mogućoj povezanosti tih događaja.

Sezona obilnih padavina

Etiopija je od juna do septembra izložena intenzivnoj kišnoj sezoni, tokom koje su klizišta i poplave česti, a u jednoj od najtežih sličnih nesreća u julu 2024. godine na jugu zemlje poginulo je najmanje 257 ljudi, navodi trt.